Ολυμπιακός: Μια χρυσή διετία, αλλά κι ένα τρίμηνο που καίει!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά και το μέλλον της.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ είναι εξαιρετικά καλή αυτά τα δύο χρόνια. Τόσο καλή που οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει ήδη τέσσερις φορές νέα συμβόλαια! Με τελευταίο αυτό που τους ενώνει έως το καλοκαίρι του 2027 .

Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του Βάσκου τον προπονητή που του έλειπε μετά την πολύ καλή τετραετία του Πέδρο Μαρτίνς. Κι ο Μεντιλίμπαρ βρήκε στον Ολυμπιακό τον σύλλογο που του έλειπε για να κάνει πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητισμό και να παίξει ουσιαστικά για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Τσάμπιονς Λιγκ-με τη Σεβίλλη πρόλαβε όλα κι όλα δύο παιχνίδια στη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου.

Μία εξαιρετικά επωφελής λοιπόν συνεργασία, που έχει βάση την πολύ καλή επαφή του Μαρινάκη με τον έμπειρο τεχνικό και που απογείωσε και το σύλλογο και τον κόουτς. Αν θέλουμε να την περιγράψουμε, ίσως πρέπει πρώτα να θυμηθούμε ότι κάπως έτσι είχε ξεκινήσει κι ο Πέδρο Μαρτίνς-χωρίς να πάρει πρωτάθλημα στο ξεκίνημα, αλλά με μία ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία, την πρόκριση επί της Μίλαν. Και αμέσως μετά ήρθαν τα τρία σερί πρωταθλήματα και η παρουσία δυο συνεχόμενες χρονιές στο ανώτατο επίπεδο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Κάπως έτσι κι ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε χωρίς να προλάβει να πάρει πρωτάθλημα, ερχόμενος Φλεβάρη μήνα, με τον Ολυμπιακό 4ο στη βαθμολογία στο -6 από την κορυφή, αλλά με μία ευρωπαϊκή επιτυχία την πρώτη του σεζόν, ασφαλώς πολύ πιο εντυπωσιακή, την πιο ιστορική, την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ. Στη συνέχεια ήρθε αμέσως, πέρυσι, ένα από τα πιο πειστικά νταμπλ όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό, σε συνδυασμό με την σούπερ 7η θέση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Και φέτος, πάλι κάτι παραπάνω, η επιστροφή για πρώτη φορά μετά το 2020 της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ, με την αξιοπρεπή 18η θέση στη League Phase και κατ΄ επέκταση την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Την λες εύκολα μια χρυσή διετία του Ολυμπιακού σε Ελλάδα κι Ευρώπη! Στην πραγματικότητα η μόνη ανορθογραφία είναι ο αποκλεισμός από την Μπόντο Γκλιμτ στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ και εκείνος από τον ΠΑΟΚ φέτος στο Κύπελλο. Σε κανέναν δεν άρεσαν, όμως ξέρουμε όλοι ότι στο ποδόσφαιρο είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολο να πετυχαίνεις όλους τους στόχους σου, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη.

Μόνο που στο ποδόσφαιρο υπάρχει και κάτι άλλο-δεν σταματάει. Φοβερές και τρομερές οι επιτυχίες του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ, όμως σημασία έχει πλέον η επόμενη ημέρα. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Φρέσκα κουλούρια που λένε! Και η επόμενη ημέρα είναι το τρίμηνο έως το τέλος της σεζόν. Γιατί ένα τρίμηνο απέμεινε. Στις 17 Μαίου τελειώνει η σεζόν! Κι έχουμε 11 Φεβρουαρίου. Ούτε τρεις μήνες δεν είναι, άμα βγάλουμε τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και τη διακοπή για το Πάσχα.

Σε αυτό το τρίμηνο θα κριθούν τα πάντα. Πρώτα, χρονικά, αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίζοντας με την Μπάγερ Λέβερκουζεν πάλι (επειδή η ΟΥΕΦΑ δεν ήθελε να παίξουν κόντρα δύο γερμανικές ομάδες, η Λέβερκουζεν με την Ντόρτμουντ…) και αν βεβαίως πάρει το πρωτάθλημα, έρθει δεύτερος για να παίξει στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ η, τερματίσει τρίτος για να παίξει στο Γιουρόπα Λιγκ.

Πρόκειται για ένα τρίμηνο που καίει! Γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Ολυμπιακό να παραμένει το Νο 1 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ειδικά τώρα που μία νέα κατάκτηση του θα σημάνει μία νέα παρουσία απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ, άρα μεγάλη δόξα και ένα βουνό ακόμη από εκατομμύρια. Όπως όλοι γνωρίζουμε πόσο (δύσκολο, αλλά και) τιμητικό θα είναι να παίξει ο πρωταθλητής Ελλάδας στους 16 του Τσάμπιονς Λιγκ εναντίον της υποψήφιας πρωταθλήτριας Γερμανίας, Μπάγερν, ή της υποψήφιας πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρσεναλ.

Προσωπικά εύχομαι ο Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει όπως είχε συνεχίσει ο Πέδρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό! Να πάρει δηλαδή και φέτος το πρωτάθλημα, να παίξει και του χρόνου πάλι στο Τσάμπιονς Λιγκ και να πάρει και του χρόνου το πρωτάθλημα!!! Άλλωστε, περίπου υπό τις ίδιες συνθήκες είχαν ξεκινήσει, λίγο πολύ, και οι δύο, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από απώλειες των τίτλων και να γυρίζει θεαματικά με τους ίδιους στον πάγκο.

Ας γίνουν αυτά και για το τι θα γίνει στο απώτερο μέλλον με τον Μεντιλίμπαρ, θα έχουμε τον χρόνο να το δούμε τότε!

Άσχετο: Ο Μάντσα δεν έκανε και το…καλύτερο ντεμπούτο με τη Ρίο Άβε. Η ομάδα του έχασε 0-3 εκτός έδρας από την Μπράγκα και ο ίδιος δεν απέφυγε να πάρει μία κίτρινη κάρτα σε αυτό το πρώτο του 90λεπτο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Σιπιόνι στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι στο οποίο έπαιξε βασικός στο Καραϊσκάκη, την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν κακός, αλλά σίγουρα ήταν σε επίπεδο πιο κάτω από αυτό που περιμένεις από τον έναν εκ των δύο κεντρικών χαφ του Ολυμπιακού. Ανασταλτικά έδωσε βοήθειες, χωρίς πάντως και σε αυτό το κομμάτι να πεις ότι ήταν απολύτως πειστικός, ενώ δημιουργικά-επιθετικά πήρε σίγουρα χαμηλό βαθμό, αφού το μόνο το οποίο έχεις να τον θυμάσαι είναι μία καλή μακρινή μπαλιά στον Ελ Καμπί, που παρεμπιπτόντως καθυστέρησε πολύ και δεν την εκμεταλλεύτηκε.

Έχασε μπάλες, δεν είχε ασφαλείς πάσες, όταν σούταρε ποτέ δεν απείλησε και γενικά ο νεαρός Αργεντίνος έδωσε την αίσθηση ότι αυτή την στιγμή τουλάχιστον είναι πολύ πιο χρήσιμος στα εκτός έδρας και δη πιο δύσκολα παιχνίδια (θυμηθείτε τις καλές εμφανίσεις του στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια) η, τέλος πάντων όταν ο Ολυμπιακός καλείται περισσότερο να αμυνθεί παρά να επιτεθεί (θυμηθείτε την καλή του παρουσία όταν μπήκε αλλαγή με την Μπάγερ Λεβερκούζεν).

Επιπλέον να καταγράψουμε κι ότι έχει να δεχθεί κίτρινη κάρτα εδώ και τρεις μήνες ο Σιπιόνι! Είναι δε προφανές ότι η διαχείριση του Μεντιλίμπαρ (ο πάγκος δηλαδή που έφαγε ο μικρός) τουλάχιστον του έκανε καλό σε αυτό το κομμάτι, να ωριμάσει και να πάψει να τρώει τόσο εύκολα κάρτες-κάποια στιγμή είχε τέσσερις σε εφτά παιχνίδια…

