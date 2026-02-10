Τσιμίκας, Μαυροπάνος και Σάκκαρη αποθεώνουν τη βράβευση Παπασταθόπουλου από τον παππού του στα Gazzetta Awards

O Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο άλλοτε διεθνής στόπερ και πιθανότατα ο μέχρι στιγμής Έλληνας ποδοσφαιριστής με την κορυφαία καριέρα μπήκε στο Hall of Fame για τη σπουδαία πορεία του.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός «ανδρώθηκε» στην ΑΕΚ και εν συνεχεία ακολούθησε μια λαμπρή σταδιοδρομία σε Τζένοα, Μίλαν, Βέρντερ Βρέμης, Ντόρμουντ, Άρσεναλ το 2021 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μπέτις, στην οποία αποσύρθηκε το 2024.

Από τα πιο σημαντικό highlight της βραδιάς ήταν η βράβευσή του από τον παππού του, ο οποίος ταξίδεψε από την Καλαμάτα για να σταθεί δίπλα στον εγγονό του και να τον βραβεύσει σ' ένα τόσο ξεχωριστό βράδυ για τον ίδιο αλλά και την οικογένεια ολόκληρη.

Την εν λόγω φωτογραφία έκανε repost ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους Μαυροπάνο, Τσιμίκα και Σάκκαρη να αποθεώνουν το στιγμιότυπο.