Μετά από 23 χρόνια καριέρας, ο Όσκαρ Καρντόζο αποφάσισε σε ηλικία 42 ετών να κρεμάσει τα... παπούτσια του και να πει αντίο στο ποδόσφαιρο.

Μέχρι και σήμερα είναι ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα. Ο Όσκαρ Καρντόζο, που πέρασε και από τον Ολυμπιακό, αποφάσισε μετά από 23 χρόνια πορείας στα γήπεδα να ρίξει τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ένας άνθρωπος που βρήκε 360 φορές δίχτυα (!) σε συνολικά 780 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις σε Παραγουάη, Αργεντινή, Πορτογαλία, Τουρκία και φυσικά Ελλάδα, αφήνοντας το αποτύπωμα του σε συλλογικό και διεθνή επίπεδο.

Αποκορύφωμα φυσικά είναι τα συνολικά 172 γκολ που πέτυχε με την Μπενφίκα σε διάστημα επτά χρόνων και συνολικά 293 αγώνων με έντεκα από αυτά να είναι στο Champions League και 20 από αυτά στο Europa League. Τη σεζόν 2016/17 πέρασε το κατώφλι του Ολυμπιακού ως μεταγραφή από την Τράμπζονσπορ ωστόσο έμεινε μόλις έναν χρόνο χωρίς να εντυπωσιάσει.

Έπαιξε σε 34 ματς με τα ερυθρόλευκα, πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή και πέτυχε τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Από εκεί και πέρα, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς για τη Νιούελς το 2006 και για τη Μπενφίκα το 2009, ενώ έλαβε οκτώ φορές τον τίτλο του πρώτου σκόρερ σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League.

Εκτός από το ελληνικό, στην τροπαιοθήκη του έχει άλλα δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας, ένα κύπελλο Πορτογαλίας, πέντε Λίγκ Καπ Πορτογαλίας, πέντε πρωταθλήματα Παραγουάης και ένα Κλαουσούρα. Η ανακοίνωση για το φινάλε της καριέρας του ήταν μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο όπου έδειχνε όλη του τη ζωή και με μία και μόνο ατάκα: «Σε ευχαριστώ ποδόσφαιρο».