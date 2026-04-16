Ο Βάσκος προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν έχει κάνει καμία δοκιμή αλλά υπάρχει μία αίσθηση για συγκεκριμένους παίκτες.

Στον Ολυμπιακό ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για βασικοί. Υποψήφιοι από μία κατηγορία παικτών που δεν είναι οι κλασικοί βασικοί της ομάδας όπως οι Σιπιόνι, Γιαζίτζι και Αντρέ Λουίζ. Και ο Ορτέγα είναι υποψήφιος για βασικός με την διαφορά ότι ο Αργεντίνος αριστερός μπακ των Πειραιωτών είναι πάντα στα βασικά πλάνα του τεχνικού επιτελείου των Ερυθρόλευκων. Δοκιμές από πλευράς Μεντιλίμπαρ δεν υφίστανται προς ώρας και εάν είναι να γίνουν θα είναι από την Παρασκευή και μετά καθώς σήμερα Πέμπτη (16/04) η ομάδα έχει ρεπό.

Ανεξάρτητα από την ιδέα για Γιαζίτζι ως βασικό πίσω από τον σέντερ φορ ο Λουίζ είναι μία επιλογή για τα άκρα. Ο Βραζιλιάνος είναι ένας παίκτης που διεκδικεί θέση για την βασική 11άδα του Ολυμπιακού και εάν συμβεί αυτό θα είναι το πρώτο ντέρμπι όπου θα είναι στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Δεν θα είναι κάτι απλό και εύκολο με δεδομένες τις φορές που έχει μείνει εκτός αποστολής ωστόσο είναι μία πιθανότητα. Ο Λουίζ είχε μπει ως αλλαγή στο εκτός έδρας 1-1 με τη ΑΕΚ και είχε κερδίσει το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μέχντι Ταρέμι.