Έχοντας πετύχει το 20/20 στις αγωνιστικές που προηγήθηκαν, ο Άλβαρο Τεχέρο θα απουσιάσει από τον αγώνα (14/2) του Άρη με τον ΝΠΣ Βόλου λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Αυτή η απουσία έχει σημειολογικό χαρακτήρα καθώς ο Ισπανός ήταν ο συνεπέστερος ποδοσφαιριστής του Άρη στη Stoiximan Superleague έχοντας θέση στην 11αδα και στις 20 αγωνιστικές που προηγήθηκαν. Συνολικά στις εγχώριες διοργανώσεις, ο Άλβαρο Τεχέρο έκανε μία απουσία στον αγώνα του Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό και μέτρησε 23 παρουσίες στο αρχικό σχήμα σε σύνολο 25 αγώνων. Σε αντίθεση με τη συνέπεια σε επίπεδο συμμετοχών, είναι αλήθεια ότι, ο έμπειρος δεξιός full back δεν ήταν το ίδιο σταθερός στον τομέα της αγωνιστικής επίδοσης αλλά παρέμενε στη θέση του λόγω έλλειψης άλλων λύσεων.

Αυτό το πρόβλημα υπάρχει από τις αρχές της αγωνιστικής περιόδου και με εξαίρεση τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές όπου στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου ήταν και ο Χαμζά Μεντίλ. Ο τραυματισμός του Μαροκινού σε συνδυασμό με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και την τρίμηνη απουσία του υποχρέωσε τον Μανόλο Χιμένεθ στην αλλαγή ρόλου του Νοά Φαντιγκά ο οποίος έχει βγάλει το συντριπτικό μέρος της σεζόν ως αριστερός full back. Αυτή η απόφαση συνδυάστηκε με την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος χρησιμοποιήθηκε μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Καθώς ο Χαμζά Μεντίλ είναι έτοιμος να αγωνιστεί – στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ – ακόμη κι αν ο Άλβαρο Τεχέρο δεν είχε να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής λόγω συμπλήρωσης καρτών, δύσκολα θα έπαιζε στον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλου. Ο βασικός λόγος σχετίζεται με την καλή αγωνιστική κατάσταση του Νοά Φαντιγκά και με την απόφαση επιστροφής του στη φυσική θέση του από τη στιγμή που είναι διαθέσιμος ο Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο δεύτερος αφορά το επίπεδο των αγωνιστικών επιδόσεων του Τεχέρο. Ο Ισπανός δεν επιδεικνύει την αγωνιστική σταθερότητα των πρώτων αγώνων, έχει πάψει επίσης να είναι τόσο επιδραστικός στην επιθετική έκφραση της ομάδας του με αποκορύφωμα το τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο οποίο εμφανίστηκε απελπιστικά άστοχος στις σέντρες από τη δεξιά πτέρυγα.