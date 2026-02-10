Ο ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν έχει στερηθεί παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ποιοι τραυματισμοί έχουν κάνει πιο δύσκολο το έργο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι τραυματισμοί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Για τον ΠΑΟΚ που κάνει πρωταθλητισμό και βρίσκεται μέσα στους στόχους του σε τρεις διοργανώσεις, όπως και για κάθε σύλλογο σε παρόμοια θέση, είναι ένα αναπόφευκτο πρόβλημα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την αρχή της σεζόν δίνει μάχη για να διαχειριστεί τις απουσίες, να κρατάει τους ποδοσφαιριστές του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αγωνιστικά, αλλά και πνευματικά. Το μεγάλο πρόβλημα για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ είναι ότι πολλοί τραυματισμοί ήρθαν ταυτόχρονα στη σεζόν. Δεν έλειπε ένας παίκτης κι όταν επέστρεφε έλειπε ένας άλλος. Δύο και τρεις παίκτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι απουσίαζαν την ίδια εποχή. Όπως έγινε τώρα με Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Χατσίδη και προστέθηκε και ο Ντεσπόντοφ. Όπως έγινε πριν λίγο καιρό με τον Γιακουμάκη και τον Πέλκα. Όπως και με το προηγούμενο διάστημα απουσίες των Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ. Οι δύο τελευταίοι, ο Πέλκα και ο Ιβανούσετς έχουν λείψει σε αρκετά παιχνίδια.

Σ' όλα αυτά αν προστεθούν οι τραυματισμοί των Σάστρε, Μιχαηλίδη, Λόβρεν, ιώσεις κατά καιρούς, δημιουργείται ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Γιατί για τον Λουτσέσκου δεν είναι πρόβλημα μόνο η συνοχή μίας ομάδας που πλήττεται με τις απουσίες. Είναι ότι επιβαρύνονται κι άλλοι παίκτες, με κίνδυνο να βγάλουν κι αυτοί τραυματισμό, όταν δεν μπορούν να πάρουν ανάσες και να προφυλαχθούν. Από τις αρχές του 2026 ο ΠΑΟΚ δίνει πολλά και δυνατά ματς και προέκυψαν τραυματισμοί. Τη στιγμή που έχει σε δύο εβδομάδες να παίξει με Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς του Κυπέλλου, με ΑΕΚ και δύο φορές με Θέλτα. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι δεν έχει πολλά ταξίδια, αφού απ' αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, τα τρία είναι εντός.

Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει δώσει ήδη 38 αγώνες. Έχει ακόμα σίγουρα 7 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κι 6 για τα playoffs. Έχει σίγουρα άλλο 1 σίγουρα στο Κύπελλο και 2 στην Ευρώπη. Μίνιμουμ θα φτάσει τα 54 ματς. Με πρόκριση στο Κύπελλο θα έχει σίγουρα 55 και αν περάσει το εμπόδιο της Θέλτα πάει για 57 ματς και βλέπουμε... Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 33 ματς, πέντε λιγότερα, δεν έχει Κύπελλο κι Ευρώπη θα δώσει όπως και ο ΠΑΟΚ σίγουρα δύο ματς.

Η ΑΕΚ έχει 37 παιχνίδια και θα παίξει σίγουρα δύο ακόμα στην Ευρώπη, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 39 αγώνες και σίγουρα έναν ακόμα στο Κύπελλο και δύο στην Ευρώπη. Εκτός από το πρωτάθλημα και τα playoffs, όπου θα παίξει έξι ματς είτε για το 1-4 είτε για το 5-8.

Οι απουσίες του ΠΑΟΚ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ φέτος έχει παίξει στα 27 από τα 38 ματς. Μετράει 5 γκολ και 4 ασίστ κι έχει τρεις μυϊκούς τραυματισμούς και μία ίωση. Ο 29χρονος Βούλγαρος εξτρέμ έχασε τα δύο πρώτα ματς με τη Βόλφσμπεργκερ και δεν έπαιξε με τη Ριέκα, αφού ήταν ανέτοιμος

Έχασε στο πρωτάθλημα το εκτός έδρας ματς με τον ΟΦΗ λόγω ίωσης, τα εντός με Κηφισιά (τραυματισμό) και ΟΦΗ (ίωση) και στο κύπελλο έχασε το εκτός με τον Λεβαδειακό, το εντός με τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό εκτός με ίωση. Αγώνες, που αν ήταν παρών θα μπορούσε να δώσει ανάσες στον Ζίβκοβιτς έστω και για 20'.

Ο 27χρονος Λούκα Ιβανούσετς έχει 25 ματς, 2 γκολ και 4 ασίστ. Έλειψε σε 13 αγώνες, όπως γίνεται αντιληπτό. Λόγω του προβλήματος στο πέλμα, δεν έχει παίξει το 2026, ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ δίνει συνέχεια ζόρικα παιχνίδια. Κι έτσι επιβαρύνονται οι υπόλοιποι.

Έχει χάσει τα ευρωπαϊκά με Μπέτις, Λιόν, στο πρωτάθλημα δεν αγωνίστηκε με Παναιτωλικό εκτός, εντός με ΟΦΗ, Πανσερραϊκό κι εκτός με Άρη, ενώ στο Κύπελλο έλειψε κόντρα σε Ατρόμητο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και το ίδιο θα γίνει στη ρεβάνς με το τριφύλλι και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τελευταία φορά έπαιξε αλλαγή για λίγο στις 21/12/25 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πριν τη διακοπή για τις γιορτές. Θ' αγγίξει τους δύο μήνες, αν δεν τους ξεπεράσει...

Ο Δημήτρης Πέλκας ταλαιπωρήθηκε πολύ στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός, έχει 17 ματς με 5 γκολ και 1 ασίστ. Δεν ήταν παρών σε 21 αγώνες... Στους μισούς να μπορούσε να αγωνιστεί, θα είχαν αρκετές ανάσες ειδικά οι Κωνσταντέλιας, Τάισον.

Στην Ευρώπη έχασε Μακάμπι, Θέλτα, Μπραν, Λουντογκόρετς και στα προκριματικά το εκτός με Ριέκα. Στο πρωτάθλημα απουσίασε με Αστέρα εκτός, εντός με Ολυμπιακό, Βόλο, Άρη, Παναθηναϊκό κι εκτός με Πανσερραϊκό, Λεβαδειακό, Ατρόμητο. Στο Κύπελλο ήταν εκτός με την ΑΕΛ Novibet, τον Άρη, τη Μαρκό και τον Ατρόμητο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει και τραυματισμούς και ιώσεις. Ο 22χρονος διεθνής άσος του ΠΑΟΚ, που είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες, έχει 28 αγώνες με 12 γκολ κι 7 ασίστ. Αν ήταν υγιής οι αριθμοί του θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακοί. Στην Ευρώπη απουσίασε με τη Μπραν, στο πρωτάθλημα με Ατρόμητο εντός, ΟΦΗ εντός κι εκτός, Κηφισιά εντός, Λεβαδειακό εκτός, Άρη εκτός.

Στο Κύπελλο έχασε τον Λεβαδειακό, λόγω ίωσης, τον Άρη εκτός και τον Παναθηναϊκό, ενώ θα λείψει και στη ρεβάνς κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και με την ΑΕΚ.

Οι αμυντικοί που έλειψαν

Ο Γιοάν Σάστρε έχει χάσει επτά ματς λόγω τραυματισμού. Κι από τη στιγμή που δεν έχει ρυθμό και δεν είναι στο 100%, έχει πάρει πολλά ματς ο Κένι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έφερε τον Σάντσες, για να δώσει ανάσες στον Βρετανό, αλλά κι αριστερά στον Μπάμπα όταν χρειαστεί.

Ο 36χρονος Ντέγιαν Λόβρεν έχει φέτος 14 ματς, ενώ και πέρσι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Έχασε λόγω τραυματισμού 9 αγώνες. Έτσι, δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και φορτώθηκαν πολλά παιχνίδια ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Τη στιγμή που και ο τελευταίος έμεινε εκτός για έναν μήνα, αφού υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση.

Ο ΠΑΟΚ παρά τα προβλήματα είναι μέσα σε όλους τους στόχους, αλλά στο εξής χρειάζονται όλοι. Κανείς δεν περισσεύει, τώρα που θα κρίνονται όλο και περισσότερο οι τίτλοι. Κάθε απουσία πλέον θα είναι καθοριστική και ο Λουτσέσκου θα πρέπει να διαχειρίζεται το ρόστερ με τέτοιο τρόπο, ώστε και πνευματικά να είναι όλοι στο 100%.