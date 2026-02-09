Με τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός έγινε ξανά φαβορί για τα play offs της SuperLeague.

Με τη χθεσινή του νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Παναθηναϊκός έφερε τα πάνω-κάτω στην μάχη που δίνει με τον Λεβαδειακό για την είσοδο στα Play Offs της Super League για τις θέσεις 1-4. Μπορεί ο συγκεκριμένος στόχος να μην ακούγεται και τόσο καλά για μία ομάδα του μεγέθους του «τριφυλλιού», ωστόσο έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ φέτος, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Οι «πράσινοι», βλέποντας την ομάδα της Βοιωτίας να χάνει στην Κρήτη από τον ΟΦΗ, μείωσαν την διαφορά με την 4η θέση στους 6 βαθμούς, ενώ έχουν και ένα ματς λιγότερο. Έτσι, με δεδομένο το πρόγραμμα των δύο ομάδων, κρατούν την τύχη στα χέρια τους (σ.σ δεν περιμένουν αποτέλεσμα από κάποιια άλλη ομάδα), κάτι που αποτυπώνεται και στις πιθανότητες που έβγαλε ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση των δεδομένων, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 60% πιθανότητες να μπει στα Play Offs, την ώρα που το αντίστοχοι ποσοστό του Λεβαδειακού, μετά την χθεσινή του ήττα έπεσε στο 39,7%

Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, καθώς έχει και πιο ευνοϊκό πρόγραμμα σε σχέση με τον Λεβαδειακό, καθώς στα 6 επόμενα παιχνίδια της, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει να αντιμετωπίσει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» απο την πλευρά τους, έχουν ξεμπερδέψει με τα ντέρμπι.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακου

Ολυμπιακός (εντός έδρας)

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού