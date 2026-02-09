Οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Σωτήρης Κοντούρης πρόσθεσε μία ακόμα καλή εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κι έδειξε ότι έχει μέλλον. Ο 21χρονος χαφ μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο τι άλλαξε και παρουσιάστηκαν οι πράσινοι μαχητικοί και συγκεντρωμένοι και στάθηκε στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κοντούρης: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή. Κάναμε ένα πολύ καλό ματς. Μένει αυτό το συναίσθημα που σαν Παναθηναϊκός θα πρέπει να το έχουμε σε κάθε αγωνιστική.

Με τη σεζόν που κάνουμε πρέπει να κρατάμε χαμηλά τη μπάλα. Τεράστιας σημασίας βέβαια αυτή η νίκη. Η διαφορά είναι ότι παρουσιαστήκαμε σαν ομάδα.

Μετά τον ΠΑΟΚ μιλήσαμε σαν ομάδα. Ότι πρέπει ο καθένας πλέον ν' αναλάβει την ευθύνη του. Είμαστε στον Παναθηναϊκό. Το κύπελλο είναι ένας στόχος και είναι το παιχνίδι της χρονιάς στην Τούμπα. Πρέπει να κατακτήσουμε το κύπελλο πάση θυσία. Δεν ξέρω με τι τακτική πρέπει να παίξουμε στο κύπελλο.

Όταν πνευματικά είσαι έτοιμος, όπως ήμασταν με τον Ολυμπιακό... Όλοι ήταν έτοιμοι, όλα ξεκινούν από το πνευματικό. Να μπεις να δείξεις ότι είσαι Παναθηναϊκός, ότι είσαι η καλύτερη ομάδα. Η ποιότητα υπάρχει αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά όλα ξεκινούν από το πνευματικό.

Όσο για μένα έχω προσαρμοστεί πολύ καλά, όλοι με στηρίζουν και μέσα από την ομαδική δουλειά φαίνομαι κι εγώ».