Μπενίτεθ: «Νίκη που δίνει πίστη, αυτοπεποίθηση και βαθμολογική ώθηση»
Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ «άλωσε» το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0, πλησίασε στο -6 τον τέταρτο Λεβαδειακό με ματς λιγότερο και έριξε τους Πειραιώτες από την κορυφή, καθώς τους προσπέρασε η ΑΕΚ.
Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» στο Φάληρο και στάθηκε στα πολύπλευρα οφέλη της νίκης, ενώ έκανε αναφορά και στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι και θα έπρεπε να ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα, όπως και ήμασταν. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Οι παίκτες προσπάθησαν από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία (20η αγ.): Πρώτη η ΑΕΚ στο +2 από Ολυμπιακό, +3 από τον ΠΑΟΚ- Στο -6 από την 4αδα ο Παναθηναϊκός!
Η νίκη θα δώσει στους παίκτες πίστη και αυτοπεποίθηση στις ικανότητες του. Για το πρωτάθλημα είναι τεράστια νίκη που θα μας δώσει ώθηση στη βαθμολογική μας κατάταξη. Δίνει ώθηση στον κόσμο, στο κλαμπ και στην ενόψει ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου».
