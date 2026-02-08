Μπενίτεθ: «Νίκη που δίνει πίστη, αυτοπεποίθηση και βαθμολογική ώθηση»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ «άλωσε» το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0, πλησίασε στο -6 τον τέταρτο Λεβαδειακό με ματς λιγότερο και έριξε τους Πειραιώτες από την κορυφή, καθώς τους προσπέρασε η ΑΕΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το «διπλό» στο Φάληρο και στάθηκε στα πολύπλευρα οφέλη της νίκης, ενώ έκανε αναφορά και στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι και θα έπρεπε να ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα, όπως και ήμασταν. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Οι παίκτες προσπάθησαν από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Η νίκη θα δώσει στους παίκτες πίστη και αυτοπεποίθηση στις ικανότητες του. Για το πρωτάθλημα είναι τεράστια νίκη που θα μας δώσει ώθηση στη βαθμολογική μας κατάταξη. Δίνει ώθηση στον κόσμο, στο κλαμπ και στην ενόψει ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου».