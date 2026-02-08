Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μαρτίνς και Παντελίδης έχασαν τις ευκαιρίες της χρονιάς
Συγκλονιστικές ευκαιρίες έχασαν στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός οι Ζέλσον Μαρτίνς και Παύλος Παντελίδης.
Στο 79' ο Ταρέμι βρήκε με τακουνάκι τον Ποντένσε, αυτός γύρισε από αριστερά και ο Μαρτίνς από το ένα μέτρο σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και δεν κατάφερε να κάνει το 1-1!
Η ευκαιρία του Μαρτίνς
Olympiakos trail AEK by 2 points as they suffer a shock loss, 1-0 at home to 5th-placed Panathinaikos 👀
Olympiakos with one of the most outrageous misses I’ve ever seen 🤯 pic.twitter.com/YYLG5yj8kI— NJ McLean (@NJ_McLean) February 8, 2026
Στο 80' μιμήθηκε τον Πορτογάλο εξτρέμ ο Παντελίδης. Σε γύρισμα του Ζαρουρί από αριστερά, ο ακραίος επιθετικός με δεξί πλασέ, στη μικρή περιοχή και σε άδεια εστία έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και δεν έκανε το 2-0 για το τριφύλλι!
Η ευκαιρία του Παντελίδη
Κρίμα ρε #paofc ☘️ pic.twitter.com/3gGKmH0hEb— L Crew ☘ (@TTFLCrew) February 8, 2026
