Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μαρτίνς και Παντελίδης έχασαν τις ευκαιρίες της χρονιάς

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχασε απίθανη ευκαιρία για το 1-1 και ένα λεπτό αργότερα τον μιμήθηκε ο Παντελίδης!

Συγκλονιστικές ευκαιρίες έχασαν στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός οι Ζέλσον Μαρτίνς και Παύλος Παντελίδης.

Στο 79' ο Ταρέμι βρήκε με τακουνάκι τον Ποντένσε, αυτός γύρισε από αριστερά και ο Μαρτίνς από το ένα μέτρο σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και δεν κατάφερε να κάνει το 1-1!

Η ευκαιρία του Μαρτίνς

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Στο 80' μιμήθηκε τον Πορτογάλο εξτρέμ ο Παντελίδης. Σε γύρισμα του Ζαρουρί από αριστερά, ο ακραίος επιθετικός με δεξί πλασέ, στη μικρή περιοχή και σε άδεια εστία έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και δεν έκανε το 2-0 για το τριφύλλι!

Η ευκαιρία του Παντελίδη

