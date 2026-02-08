Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα σκόραρε από την ασίστ του Τεττέη

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Ο Ταμπόρδα έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στο 7' με τον Βισέντε Ταμπόρδα!

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τη μπάλα στον Τεττέη, ο διεθνής φορ τον βρήκε ξανά εντός περιοχής κι αφού μπήκε στην πορεία της ο Μπιανκόν, ο Ταμπόρδα κέρδισε τις κόντρες από τον Ρέτσο κι από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή, παρά την προσπάθεια που έκανε ο Κοστίνια.

Η φάση ελέγχθηκε στο VAR, για οφσάιντ του Τεττέη, αλλά όπως φάνηκε και με το ημιαυτόματο, ο Κοστίνια κάλυπτε τον διεθνή φορ.

zeca_kovacevic

Το γκολ του Παναθηναϊκού

 

Δείτε φωτογραφίες με τον σκόρερ

image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi
     

