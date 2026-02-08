Ο Ταμπόρδα έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στο 7' με τον Βισέντε Ταμπόρδα!

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τη μπάλα στον Τεττέη, ο διεθνής φορ τον βρήκε ξανά εντός περιοχής κι αφού μπήκε στην πορεία της ο Μπιανκόν, ο Ταμπόρδα κέρδισε τις κόντρες από τον Ρέτσο κι από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή, παρά την προσπάθεια που έκανε ο Κοστίνια.

Η φάση ελέγχθηκε στο VAR, για οφσάιντ του Τεττέη, αλλά όπως φάνηκε και με το ημιαυτόματο, ο Κοστίνια κάλυπτε τον διεθνή φορ.

Το γκολ του Παναθηναϊκού

🇬🇷 Olympiacos 0-1 Panathinaikos, Vicente Taborda pic.twitter.com/YwxMhaaq47 — C of G | Follow (@CofG001) February 8, 2026

Δείτε φωτογραφίες με τον σκόρερ