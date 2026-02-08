Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα σκόραρε από την ασίστ του Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στο 7' με τον Βισέντε Ταμπόρδα!
Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τη μπάλα στον Τεττέη, ο διεθνής φορ τον βρήκε ξανά εντός περιοχής κι αφού μπήκε στην πορεία της ο Μπιανκόν, ο Ταμπόρδα κέρδισε τις κόντρες από τον Ρέτσο κι από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή, παρά την προσπάθεια που έκανε ο Κοστίνια.
Η φάση ελέγχθηκε στο VAR, για οφσάιντ του Τεττέη, αλλά όπως φάνηκε και με το ημιαυτόματο, ο Κοστίνια κάλυπτε τον διεθνή φορ.
Το γκολ του Παναθηναϊκού
Taborda finds the net! Panathinaikos takes the lead!#OLYPAN #Football #Goalpic.twitter.com/spZGWW8OTS— goalpostX (@GoalpostX) February 8, 2026
🇬🇷 Olympiacos 0-1 Panathinaikos, Vicente Taborda pic.twitter.com/YwxMhaaq47— C of G | Follow (@CofG001) February 8, 2026
