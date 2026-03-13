Η «θρυλική» συνομιλία του ChatGPT με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την ανανέωση του Ελ Καμπί με μία συνομιλία με το... ChatGPT.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία πολύ μεγάλη και σημαντική κίνηση, ανανεώνοντας έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες των τελευταίων χρόνων, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ή αλλιώς τον άνθρωπο που χάρη στο δικό του τέρμα «χάρισε» στους Ερυθρόλευκους το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι Πειραιώτες μετά το teaser με το «115:16» και το επίσημο video της επέκτασης μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, προχώρησαν σε ένα ακόμη αποθεωτικό post του Μαροκινού «killer», αυτή τη φορά μαζί με τη βοήθεια του... ChatGPT.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πρωταθλητές Ελλάδος, έβαλαν στην «ερυθρόλευκη» τεχνητή νοημοσύνη μία φωτογραφία του 32χρόνου επιθετικού από τους πανηγυρισμούς του θρυλικού τέρματος κόντρα στη Φιορεντίνα στο τελικό του Conference League, ρωτώντας της να αναβαθμίσει την φωτογραφία, με την εφαρμογή να απαντάει πως «Αδύνατον. Καλύτερο από αυτό δεν γίνεται» και τη λεζάντα της δημοσίευσης να γράφει: «Κάποιες φωτογραφίες είναι απλώς τέλειες».