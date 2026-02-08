Χόνγκλα: «Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι»

Ο Μάρτιν Χόνγκλα στάθηκε στο στοιχείο που έλειψε από τον Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε επίσης στην υποστήριξη των φιλάθλων.

Ο Καμερουνέζος μέσος έπαιξε το πρώτο του ντέρμπι με τη φανέλα του Άρη και με δηλώσεις του μετά το παιχνίδι είπε ότι… «είχαμε τον έλεγχο σε αρκετές στιγμές, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τη στιγμή που δεν κερδίσαμε. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Ήταν ντέρμπι και γνωρίζαμε ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν για το τρίποντο. Έζησα την ατμόσφαιρα, την ώθηση που μας έδωσε ο κόσμος. Ήταν πραγματικά ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας. Έχω παίξει πολλά ντέρμπι στην καριέρα μου, όμως αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Είχαμε τις στιγμές μας για να πάρουμε τη νίκη».

Σε ερώτηση για το τι θα άλλαζε στην εικόνα της ομάδας του απάντησε πως… «δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι και βγήκαν στο γήπεδο αρκετά από όσα κάναμε στις προπονήσεις. Αυτό που μας έλειψε ήταν η συγκέντρωση στις τελικές προσπάθειες, ώστε να πετύχουμε κάποιο γκολ». Σχετικά με τον δανεισμό του Μόντσου στη Χουάρες κι αν μπορεί να καλύψει το κενό του, σημείωσε ότι… «ο Μόντσου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχουμε αγωνιστεί μαζί στην Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι θα κάνω τη δουλειά του, γιατί έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω για πρώην συμπαίκτες μου, αλλά μόνο για τους παίκτες της ομάδας μου».