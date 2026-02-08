Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το Αρης - ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή καθώς Άρης και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο ισόπαλο 0-0 του Κλεάνθης Βικελίδης.

Ο ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες καλές στιγμές με πιο κλασική αυτή του Νεσπόντοφ, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα των έκριναν οι γκολκίπερ.

Ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά το ψαλιδάκι του Πέλκα, ενώ αμέσως μετά ο Παβλένκα εντυπωσιακά είπε «όχι» σε κεφαλιά του Φαμπιάνο.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης: