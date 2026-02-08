Άρης - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή καθώς Άρης και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο ισόπαλο 0-0 του Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο ΠΑΟΚ είχε τις περισσότερες καλές στιγμές με πιο κλασική αυτή του Νεσπόντοφ, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα των έκριναν οι γκολκίπερ.
Ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά το ψαλιδάκι του Πέλκα, ενώ αμέσως μετά ο Παβλένκα εντυπωσιακά είπε «όχι» σε κεφαλιά του Φαμπιάνο.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης:
