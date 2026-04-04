Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα (5/4, 17:00) με τον Λεβαδειακό στον οποίο καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διεκδίκησης της 5ης θέσης.

Στη Λιβαδειά ο Άρης θα παίξει ένα από τα τελευταία του χαρτιά για να παραμείνει στο κυνήγι της 5ης θέσης καθώς ήδη βρίσκεται σε απόσταση έξι βαθμών από τον Λεβαδειακό και είναι απαραίτητο να τη μειώσει. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν μπορεί να στηριχθεί στο εύρος αγώνων που περιλαμβάνουν τα Playoff 5-8 καθώς ήδη βρίσκεται σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα, το ίδιο σκοπεύει να πράξει και μέσα από την αγωνιστική λογική που προβλέπεται να έχει η ομάδα του στο παιχνίδι.

Καθώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης, είναι δεδομένες οι αλλαγές στην επιθετική γραμμή με την επαναφορά του Κάρλες Πέρεθ, την ενεργοποίηση του Γιάννη Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης αλλά και την επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή καθώς θα παραμείνει σε ελεύθερο ρόλο ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου αφορά τον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Φρέντρικ Γένσεν έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας και τίθεται ζήτημα ετοιμότητας. Κι έτσι το δίδυμο των Χόνγκλα-Ράτσιτς θα παραμείνει ως έχει.

Η απουσία του Νοά Φαντιγκά στα αμυντικά άκρα επίσης αποτελεί ζήτημα αλλά είναι διαθέσιμος ο Χαμζά Μεντίλ ο οποίος μαζί με τον Άλβαρο Τεχέρο θα καλύψουν τις πτέρυγες καθώς Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας μπροστά από τον τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη.