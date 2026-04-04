Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Άρη
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον Άρη.
Ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον τραυματία Αμπού Χάνα, ενώ ενοχλήσεις έχει ο Φίλων και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Εκτός αποστολής είναι και ο τιμωρημένος Πεντρόσο.
Αναλυτικά η αποστολή και όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός: «Με απογευματινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (5/4, 17:00) αναμέτρηση με τον Άρη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Όζμπολτ, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».
