Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τρεις ποδοσφαιριστές για το ματς με τον Άρη.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον Άρη.

Ο τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον τραυματία Αμπού Χάνα, ενώ ενοχλήσεις έχει ο Φίλων και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Εκτός αποστολής είναι και ο τιμωρημένος Πεντρόσο.

Αναλυτικά η αποστολή και όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός: «Με απογευματινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή (5/4, 17:00) αναμέτρηση με τον Άρη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Όζμπολτ, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».

