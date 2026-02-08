Ο κόσμος του Ολυμπιακού τίμησε σε ένα κλίμα πολύ μεγάλης συγκίνησης τα αδικοχαμένα παιδιά της Θύρας 7. Κορεό και λουλούδια και από τις 2 ομάδες.

Αυτή η ημέρα θα είναι πάντα η πιο δύσκολη για την ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού.

Σαν σήμερα 8 Φλεβάρη (του 1981) έχασαν την ζωή τους 21 παιδιά μετά από ένα ντέρμπι των Πειραιωτών με την ΑΕΚ. Στο περιθώριο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι οπαδοί της Θύρας 7 εκτός από το πανό που είχε τα ονόματα των 21 παιδιών σήκωσαν και κορεό ενώ οι παίκτες των 2 ομάδων άφησαν λουλούδια με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούνται από τον κόσμο. Πριν την έναρξη του αγώνα - όπου προβλήθηκε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο - τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.