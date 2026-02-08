Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ σε τετ α τετ, απέκρουσε ο Αθανασιάδης
Ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ντεσπόντοφ για να προηγηθεί στο ντέρμπι με τον Άρη.
Στο 36' ο ΠΑΟΚ είχε απίστευτη ευκαιρία για το 1-0 κόντρα στον Άρη.
Ο Ζίβκοβιτς δέχθηκε τη μπαλιά από την άμυνα, με τη μία έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, πλάσαρε με το δεξί και ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε με το αριστερό πόδι.
Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ
Δείτε ΕπίσηςΆρης - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης έχασε σπουδαία ευκαιρία
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.