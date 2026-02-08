Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ σε τετ α τετ, απέκρουσε ο Αθανασιάδης

Άρης - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ντεσπόντοφ για να προηγηθεί στο ντέρμπι με τον Άρη.

Στο 36' ο ΠΑΟΚ είχε απίστευτη ευκαιρία για το 1-0 κόντρα στον Άρη.

Ο Ζίβκοβιτς δέχθηκε τη μπαλιά από την άμυνα, με τη μία έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, πλάσαρε με το δεξί και ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε με το αριστερό πόδι.

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ

Άρης - ΠΑΟΚ

 

