Ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ντεσπόντοφ για να προηγηθεί στο ντέρμπι με τον Άρη.

Στο 36' ο ΠΑΟΚ είχε απίστευτη ευκαιρία για το 1-0 κόντρα στον Άρη.

Ο Ζίβκοβιτς δέχθηκε τη μπαλιά από την άμυνα, με τη μία έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ βγήκε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, πλάσαρε με το δεξί και ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε με το αριστερό πόδι.

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ