Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Ντεσπόντοφ τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή
Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει μυϊκό τραυματισμό κι άφησε τη θέση του στον Τάισον.
Πλήγμα μεσοεπιθετικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη εκτός τους Κωνσταντέλια, Χατσίδη, Ιβανούσετς.
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο ντέρμπι με τον Άρη ένιωσε ενοχλήσεις, φαίνεται ότι έχει μυϊκό τραυματισμό και στο 57' άφησε τη θέση του στον Τάισον. Ο Βούλγαρος εξτρέμ με αυτά τα δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη στην Τούμπα, για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου.
@Photo credits: eurokinissi
