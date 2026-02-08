Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει μυϊκό τραυματισμό κι άφησε τη θέση του στον Τάισον.

Πλήγμα μεσοεπιθετικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ήδη εκτός τους Κωνσταντέλια, Χατσίδη, Ιβανούσετς.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο ντέρμπι με τον Άρη ένιωσε ενοχλήσεις, φαίνεται ότι έχει μυϊκό τραυματισμό και στο 57' άφησε τη θέση του στον Τάισον. Ο Βούλγαρος εξτρέμ με αυτά τα δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη στην Τούμπα, για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου.