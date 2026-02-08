Ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ με τον Λορέν Μορόν.

Ο Άρης στο 35' έχασε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία με τον Λορέν Μορόν για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός φορ έκανε από πλάγια αριστερά το σουτ, η μπάλα κόντρασε στον Οζντόεφ κι έφυγε κόρνερ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα.

Η ευκαιρία του Άρη

Νωρίτερα, στο 25' ο Πέλκας έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε κι έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.



