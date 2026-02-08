Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Μορόν άγγιξε το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους»
Ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ με τον Λορέν Μορόν.
Ο Άρης στο 35' έχασε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία με τον Λορέν Μορόν για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Ισπανός φορ έκανε από πλάγια αριστερά το σουτ, η μπάλα κόντρασε στον Οζντόεφ κι έφυγε κόρνερ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα.
Η ευκαιρία του Άρη
Δείτε ΕπίσηςΆρης - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης έχασε σπουδαία ευκαιρία
Νωρίτερα, στο 25' ο Πέλκας έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε κι έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.