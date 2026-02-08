Πάνω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, υπάρχει έντονη αστυνομική δύναμη ώστε να υπάρχει η όσο το δυνατόν καλύτερη ασφάλεια γίνεται.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Σε μία ώρα έχουμε τη σέντρα της αναμέτρησης με την Αστυνομία να παίρνει τα μέτρα της.

Αρκετοί άντρες των Αρχών έχουν πάρει τη θέση τους μπροστά από τα δημοσιογραφικά προκειμένου να αποτρέψουν το οποιοδήποτε απρόοπτο μποεί να συμβεί.

Θυμίζουμε ότι πιο πριν έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού, συνοδεία επίσης έντονης αστυνομικής δύναμης.

