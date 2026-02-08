Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η έντονη αστυνομική δύναμη πάνω από τον πράσινο πάγκο
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Σε μία ώρα έχουμε τη σέντρα της αναμέτρησης με την Αστυνομία να παίρνει τα μέτρα της.
Αρκετοί άντρες των Αρχών έχουν πάρει τη θέση τους μπροστά από τα δημοσιογραφικά προκειμένου να αποτρέψουν το οποιοδήποτε απρόοπτο μποεί να συμβεί.
Θυμίζουμε ότι πιο πριν έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού, συνοδεία επίσης έντονης αστυνομικής δύναμης.
Δείτε το video του Gazzetta:
Η άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» παρουσία αυστηρών αστυνομικών δυνάμεων#olypao #paofc pic.twitter.com/pmb4dlyr6v— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.