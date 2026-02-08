Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο εμφατικό πέρασμα της ΑΕΚ από τις Σέρρες παρουσία περισσότερο από 5.500 κόσμου και πολλούς πρωταγωνιστές...

Αναμφισβήτητα η ΑΕΚ είχε την πλέον εύκολη αγωνιστική υποχρέωση από τους βασικούς ανταγωνιστές της και μια ευκαιρία αφού περνούσε από τις Σέρρες να μεταφέρει πίεση στους αντιπάλους της και αν γινόταν, αν και υπάρχουν φαβορί στα δυο ντέρμπι να εκμεταλλευτεί η ίδια κάποιο αποτέλεσμα... Όφειλε λοιπόν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να κάνει τη δουλειά, να πάρει το τρίποντο και να δύναται η ίδια και ο κόσμος της, να παρακολουθήσουν με άνεση τα δυο ματς που ακολουθούσαν σε Χαριλάου και Φάληρο. Αυτό και έκαναν οι "κιτρινόμαυροι" που πέρασαν εύκολα και με εμφατικό τρόπο από το γήπεδο του Πανσερραϊκού με τέσσερα γκολ τα οποία και λίγα ήταν απέναντι σε μία ομάδα, αυτή του Σαραγόσα, που επιχείρησε μόνο να καταφέρει να καταστρέψει το παιχνίδι και κρατήσει την ΑΕΚ στο μηδέν. Κάτι βέβαια που όσες φορές και να έπαιζαν οι δυο ομάδες δεν θα γινόταν ειδικά απέναντι στον Δικέφαλο που αξιοποιεί τις στατικές φάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο προηγήθηκε η ΑΕΚ χάρη στον Μαρίν σε δημιουργία και τον Βάργκα σε εκτέλεση, το ίδιο έγινε στο τρίτο γκολ με τον Ρουμάνο να κάνει το κόρνερ και τον Γκρούγιτς να τελειώνει ιδανικά τη φάση, ενώ ο Μαρίν και από πέναλτι (μαρς) σκόραρε! Κοινώς τρία από τα τέσσερα τέρματα από στατική μπάλα με την Ένωση να κυριαρχεί σε απόλυτο βαθμό και να τελειώνει το ματς με 79% κατοχή μπάλας και τον αντίπαλο να καταγράφει 0 τελικές φάσεις στην εστία! Γενικά είχε αρκετούς πρωταγωνιστές η ομάδα του Νίκολιτς στο συγκεκριμένο ματς: Μαρίν, Βάργκα σίγουρα οι καλύτεροι, δημιουργός και σκόρερ, Κοϊτά με σούπερ διάθεση και ενέργειες στο ματς (και κερδισμένο πέναλτι) αλλά και τις αλλαγές όλες να δίνουν κάτι στο παιχνίδι: ειδικά οι Ζοάο Μάριο (ασίστ), Γκρούγιτς (γκολ), Μάνταλος (καλλωπισμό όλου του δημιουργικού παιχνιδιού της ΑΕΚ) και Γκατσίνοβιτς (ανακτήσεις και σούπερ συνεργασίες).

Να υπενθυμίσω σε τούτο το σημείο ότι ο Πανσερραϊκός δέχτηκε 4 γκολ, έχασε δίχως να απειλήσει ποτέ, έχοντας 5 παίκτες πίσω στην 11αδα του τους οποίους είχε δηλώσει να εκτίσουν με τον ΠΑΟΚ! Χρειάστηκε βέβαια περισσότερο από μια ώρα αγώνα η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει αυτή τη πολυπρόσωπη και μαζική άμυνα του αντιπάλου... Αυτό συνέβη φυσικά διότι δεν είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις στατικές, πολλές η αλήθεια είναι, φάσεις που είχε και πέρασαν δίχως αποτέλεσμα! Ωστόσο ήταν εμφανές στο χορτάρι πως ήταν θέμα χρόνου και του να βρει το πρώτο γκολ για να τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι έπειτα από το γκολ του Βάργκα, η ΑΕΚ βρήκε άλλα τρία γκολ σε διάστημα 15 λεπτών.

Με αυτό το τρίποντο η Ένωση γίνεται η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή μακριά από την έδρα της από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Τη στιγμή που συνεχίζει το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα από τις 26/10, κοινώς σχεδόν 4 μήνες, κάτι πολύ σημαντικό στο κομμάτι του πρωταθλητισμού... Εννοείται πως και σε αυτό το ματς ο διαιτητής, ο Τζήλος στην περίπτωσή μας, είδε δικές του κάρτες ειδικά σε Πινέδα (η ανύπαρκτη) και σε Πένραις... Απίστευτο πραγματικά πως έδειξε κίτρινη στον Μεξικανό χαφ για υποτιθέμενο πέναλτι που εκμαιεύει ενώ προσπαθεί να μην πέσει και σε καμία περίπτωση δεν ζητάει το παραμικρό στη φάση, αν μη τι άλλο εριστικό σφύριγμα από τον Έλληνα διαιτητή που τον έσωσε το VAR στη φάση του πέναλτι του Κοϊτά: την έχασε και αυτή όπως και 3 ακόμη φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής όλα υπέρ της ΑΕΚ!

Ωστόσο ο Νίκολιτς βλέπει το ματς και εκτός από τις ανάγκες της ομάδας του αντιλαμβάνεται και τη σκοπιμότητα των αποφάσεων του διαιτητή μιας και ακολουθούσε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ! Ο Σέρβος τεχνικός έκανε και εξαιρετικές δηλώσεις και σωστά ανέδειξε MVP του αγώνα τον κόσμο της ΑΕΚ. Συγκλονιστική παρουσία των Ενωσιτών κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα όπου έχει τεράστια δυναμική η Ένωση με περισσότερους από 5.500 φίλους της να μετατρέπουν σε μίνι Νέα Φιλαδέλφεια την έδρα του Πανσερραϊκού! Αν εξαιρέσουμε κομμάτι της θύρας 5 των γηπεδούχων όλο το υπόλοιπο ήταν ντυμένο στην πιο όμορφη διχρωμία: την κιτρινόμαυρη! Και με τέτοιο κόσμο πώς να μην έρθει το τρίποντο και η τεσσάρα για να τους ικανοποιήσει. Μπράβο στους ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου που δεν σταμάτησαν και έδωσαν χαρά στους εκδρομείς φίλους της ΑΕΚ!