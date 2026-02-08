ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Σενγκέλια σκόραρε από την ασίστ του Αθανασίου
Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα κόντρα στον Λεβαδειακό με το γκολ του Σενγκέλια.
Ο Νίκος Αθανασίου στο ντεμπούτο του με τον ΟΦΗ έδωσε ασίστ για το 3-2 του Σενγκέλια κόντρα στον Λεβαδειακό.
Ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Σενγκέλια μόνος απέναντι με τον Άνακερ μπερδεύτηκε, βρήκε αρχικά τη μπάλα με το δεξί και στη συνέχεια την έστειλε στα δίχτυα με το αριστερό.
Το γκολ του ΟΦΗ για το 3-2
