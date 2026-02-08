Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την ανατροπή στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδειακό από το πρώτο ημίχρονο, χάρη σε φανταστικό γκολ του Έντι Σαλσέδο.

Ο Λεβαδειακός βρήκε γρήγορο γκολ με τον Φαμπρίσιο Πεντρόσο στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Θεοδοσουλάκης ισοφάρισε άμεσα, και ο Έντι Σαλσέδο «γύρισε» το ματς με... εικαστική παρέμβαση.

Στο 37ο λεπτό ο Κανελλόπουλος άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Ιταλο-Κολομβιανό φορ, αυτός συνέκλινε από τα αριστερά και με φοβερό σουτ νίκησε τον Άνακερ για το 2-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο Σαλσέδο είναι ο αρχισκόρερ του ΟΦΗ την τρέχουσα σεζόν με 10 γκολ σε 24 εμφναίσεις, εκ των οποίων τα 7 στη Stoiximan Super League.