ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Σαλσέδο «υπέγραψε» την ανατροπή με... ζωγραφιά
Ο Λεβαδειακός βρήκε γρήγορο γκολ με τον Φαμπρίσιο Πεντρόσο στο Παγκρήτιο Στάδιο, όμως ο ΟΦΗ έκανε την ανατροπή πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Θεοδοσουλάκης ισοφάρισε άμεσα, και ο Έντι Σαλσέδο «γύρισε» το ματς με... εικαστική παρέμβαση.
Στο 37ο λεπτό ο Κανελλόπουλος άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Ιταλο-Κολομβιανό φορ, αυτός συνέκλινε από τα αριστερά και με φοβερό σουτ νίκησε τον Άνακερ για το 2-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Ο Σαλσέδο είναι ο αρχισκόρερ του ΟΦΗ την τρέχουσα σεζόν με 10 γκολ σε 24 εμφναίσεις, εκ των οποίων τα 7 στη Stoiximan Super League.
