Πανσερραϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με... εμφατικό σκορ, καθώς συνέτριψε τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, με 4-0. Δυο ασίστ και γκολ από στατικές φάσεις ο MVP Ραζβάν Μαρίν, ενώ ο «killer» Μπάρναμπας Βάργκα σκόραρε δις.
Στο 55ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε από τον Βίντα και ο Βάργκα με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι νίκησε τον Τσομπανίδη για το 0-1.
Δείτε ΕπίσηςΝίκολιτς: «Ο κόσμος είναι ο MVP»
Στο 88ο λεπτό ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο να εξετάσει φάση για πέναλτι του Φέλτες στον Κοϊτά. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον στόπερ των Λιονταριών. Ο Ραζβάν Μαρίν έκανε το 0-2 και αφιέρωσε το γκολ του στο νεογέννητο παιδί του.
Στο 90+1' ο Ραζβάν Μαρίν έδωσε δεύτερη ασίστ μετά από εκείνη στον Μπάρναμπας Βάργκα για το 0-1, καθώς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μάρκο Γκρούγιτς με κεφαλιά έκανε το 0-3, δευτερλόπετα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 90+5', ο Ζοάο Μάριο «τρύπησε» την άμυνα με υπέροχη πάσα, ο Βάργκα βγήκε τετ α τετ, «άδειασε» τον Τσομπανίδη και με πλασέ σε κενή εστία έγραψε το τελικό 0-4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.