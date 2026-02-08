Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του Πανσερραϊκού με 4-0.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με... εμφατικό σκορ, καθώς συνέτριψε τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας, με 4-0. Δυο ασίστ και γκολ από στατικές φάσεις ο MVP Ραζβάν Μαρίν, ενώ ο «killer» Μπάρναμπας Βάργκα σκόραρε δις.

Στο 55ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πέρασε από τον Βίντα και ο Βάργκα με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι νίκησε τον Τσομπανίδη για το 0-1.

Στο 88ο λεπτό ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο να εξετάσει φάση για πέναλτι του Φέλτες στον Κοϊτά. Ο διαιτητής έδωσε την παράβαση και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον στόπερ των Λιονταριών. Ο Ραζβάν Μαρίν έκανε το 0-2 και αφιέρωσε το γκολ του στο νεογέννητο παιδί του.

Στο 90+1' ο Ραζβάν Μαρίν έδωσε δεύτερη ασίστ μετά από εκείνη στον Μπάρναμπας Βάργκα για το 0-1, καθώς εκτέλεσε κόρνερ και ο Μάρκο Γκρούγιτς με κεφαλιά έκανε το 0-3, δευτερλόπετα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 90+5', ο Ζοάο Μάριο «τρύπησε» την άμυνα με υπέροχη πάσα, ο Βάργκα βγήκε τετ α τετ, «άδειασε» τον Τσομπανίδη και με πλασέ σε κενή εστία έγραψε το τελικό 0-4.