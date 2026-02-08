Νίκολιτς: «Ο κόσμος είναι ο MVP»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA μετά την «τεσσάρα» της ΑΕΚ στον Πανσερραϊκό, εκτός έδρας.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα τρίποντα μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς συνέτριψε τον ουραγό Πανσερραϊκό, στις Σέρρες με 4-0. Ο τεχνικός του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε στην... κατάληψη που έκαναν οι Ενωσίτες στην έδρα των Λιονταριών.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Αμυντικά δεν είχαμε πρόβλημα. Επιθετικά δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μας δυσκόλεψε και το τερέν. Στο δεύτερο κάναμε κάποιες αλλαγές. Ήρθαν οι φάσεις απέναντι σε μια ομάδα που ήταν 11 παίκτες πίσω. Ήρθε το πρώτο γκολ από στατική φάση, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να "ξεκλειδώνεις" τέτοιες άμυνες.

Ειμαι χαρούμενος για όλους τους παίκτες και για τον Μάρκο Γκρούγιτς που σκόραρε. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα στα δυο ντέρμπι που έρχονται».

Για το ποιός είναι MVP: «Όλη η ομάδα, αλλά ο κόσμος είναι MVP! Ήρθαν χιλιάδες κόσμος εδώ. Ταξίδεψαν πολλά χιλιόμετρα και μας στήριξαν».

Για τον πιτσιρικά που του φώναζε πίσω από τον πάγκο να του δώσει μια φανέλα: «Μου έχει ξανατύχει. Ήταν ένα υπέροχο παιδί με όμορφα μάτια. Μου ζήτησε μία φανέλα και του δόθηκε».