Μαρίν: «Μετά το πρώτο γκολ το παιχνίδι άνοιξε, η ομάδα βελτιώνεται συνεχώς»

Όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν μετά το 0-4 της ΑΕΚ στις Σέρρες, με τον ίδιο να βγάζει δύο ασίστ και να σκοράρει ένα γκολ.

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν από τους διακριθέντες στο 0-4 της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού, με τον Ρουμάνο χαφ να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι και να βγάζει δύο ασίστ από χτυπήματα στατικών φάσεων. Μετά το ματς μίλησε στη NOVA.

«Στο πρώτο μέρος ο αντίπαλος ήταν καλά στημένος αμυντικά. Μετά το πρώτο γκολ το παιχνίδι άνοιξε, σίγουρα το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί», ανέφερε αρχικά, ενώ για την εκμετάλλευση των στατικών φάσεων πρόσθεσε:

«Ο προπονητής έχει δίκιο. Από τις στατικές φάσεις βρήκαμε τα γκολ. Μερικές φορές σε τέτοιου είδους παιχνίδια οι στατικές φάσεις μπορούν να σου ανοίξουν τον δρόμο», υπογράμμισε και συνέχισε λέγοντας:

«Η ΑΕΚ μάχεται για τίτλους. Όλοι είμαστε εδώ για αυτό. Δυστυχώς μείναμε εκτός στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ, αλλά διεκδικούμε το πρωτάθλημα και θέλουμε και καλή πορεία στο Conference League.

Τέλος για τη δημιουργία της ΑΕΚ, υποστήριξε: «Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά με εξαίρεση στο Κύπελλο με τον ΟΦΗ. Η ομάδα βελτιώνεται συνεχώς, πρέπει αν συνεχίσουμε τη δουλειά και θεωρώ ότι μπορούμε να κατακτήσουμε μεγάλα πράγματα. Είναι πιο δύσκολο από ότι το περίμενα το ελληνικό πρωτάθλημα. Απέναντι σε μικρούς αντιπάλους τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πρέπει να σκοράρουμε ποιο γρήγορα και να μην καθυστερούμε».