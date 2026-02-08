Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με τον Πεντρόσο κόντρα στον ΟΦΗ, απάντησαν άμεσα οι Κρητικοί με τον Θεοδοσουλάκη.

Ο Λεβαδειακός βρήκε πρώτος γκολ στο Παγκρήτιο, αλλά ο ΟΦΗ δεν του επέτρεψε να χαρεί ούτε δύο λεπτά το προβάδισμα.

Στο 8' Βήχος, Συμελίδης, Μπάλτσι συνεργάστηκαν, ο τελευταίος βρήκε τον Πεντρόσο κι αυτός νίκησε τον Λίλο για το 0-1.

Το γκολ του Λεβαδειακού

Στο 10', όμως, ήρθε η απάντηση του ΟΦΗ. Ο Κανελλόπουλος με προβολή βρήκε τον Θεοδοσουλάκη κι αυτός εντός περιοχής με δεξί διαγώνιο σουτ έκανε το 1-1.

Το γκολ του ΟΦΗ