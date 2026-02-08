ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Πεντρόσο άνοιξε το σκορ, το 1-1 ο Θεοδοσουλάκης
Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ με τον Πεντρόσο κόντρα στον ΟΦΗ, απάντησαν άμεσα οι Κρητικοί με τον Θεοδοσουλάκη.
Ο Λεβαδειακός βρήκε πρώτος γκολ στο Παγκρήτιο, αλλά ο ΟΦΗ δεν του επέτρεψε να χαρεί ούτε δύο λεπτά το προβάδισμα.
Στο 8' Βήχος, Συμελίδης, Μπάλτσι συνεργάστηκαν, ο τελευταίος βρήκε τον Πεντρόσο κι αυτός νίκησε τον Λίλο για το 0-1.
Το γκολ του Λεβαδειακού
Στο 10', όμως, ήρθε η απάντηση του ΟΦΗ. Ο Κανελλόπουλος με προβολή βρήκε τον Θεοδοσουλάκη κι αυτός εντός περιοχής με δεξί διαγώνιο σουτ έκανε το 1-1.
Το γκολ του ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.