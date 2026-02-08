Όπως αναμενόταν, δυναμική είναι η παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, με 5.000 και πλέον Ενωσίτες στις εξέδρες.

Δυναμικό «παρών» δίνουν σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ οι οπαδοί της Ένωσης, που γέμισαν τις εξέδρες του γηπέδου των Σερρών. Κάτι που αναμενόταν άλλωστε καθώς είχαν εξαφανίσει τα εισιτήρια.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ υπολογίζονται ότι ξεπερνούν τους 5.000 στις εξέδρες του γηπέδου, με τους Ενωσίτες να έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και από την Αθήνα.

Οι φίλοι της Ένωσης νωρίτερα είχαν περάσει και από το ξενοδοχείο της αποστολής για να αποθεώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο για το γήπεδο.