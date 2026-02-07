ΟΦΗ: Με Ρομάνο και Αθανασίου η αποστολή για Λεβαδειακό
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (8/2, 17:00), το οποίο είναι ενδιάμεσα των ημιτελικών των δυο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι δύο νέα πρόσωπα.
Ο λόγος για τους νεοαποκτηθέντας Τιάγκο Ρομάνο και Νίκο Αθανασίου, οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταία ημέρα των μεταγραφών και μπήκαν με τη μία στην αποστολή, ώστε να είναι ακόμα πιο έτοιμοι για τη ρεβάνς της Λειβαδιάς. Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει κάνει δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, ενώ ο Έλληνας αριστερός μπακ έκανε το Σάββατο (7/2) την πρώτη του στο ΒΑΚ.
Από εκεί και πέρα, ο Χουάν Νέιρα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής, στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε επίσης ο Άαρον Ισέκα, για λόγους αποφόρτισης.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο λόγος της αποβολής του Νους
Αναμενόμενα έμεινε εκτός ο Τιάγκο Νους, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό για να μη χάσει τη ρεβάνς της Βοιωτίας, όπως και ο Ζήσης Καραχάλιος, λόγω του τραυματισμού του στον τετρακέφαλο, από το ματς με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια και Σαλσέδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.