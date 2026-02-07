Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση τους ο Τιάγκο Ρομάνο και ο Νίκος Αθανασίου συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του ΟΦΗ για το ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (8/2, 17:00), το οποίο είναι ενδιάμεσα των ημιτελικών των δυο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι δύο νέα πρόσωπα.

Ο λόγος για τους νεοαποκτηθέντας Τιάγκο Ρομάνο και Νίκο Αθανασίου, οι οποίοι αποκτήθηκαν τελευταία ημέρα των μεταγραφών και μπήκαν με τη μία στην αποστολή, ώστε να είναι ακόμα πιο έτοιμοι για τη ρεβάνς της Λειβαδιάς. Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει κάνει δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, ενώ ο Έλληνας αριστερός μπακ έκανε το Σάββατο (7/2) την πρώτη του στο ΒΑΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Χουάν Νέιρα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής, στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε επίσης ο Άαρον Ισέκα, για λόγους αποφόρτισης.

Αναμενόμενα έμεινε εκτός ο Τιάγκο Νους, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό για να μη χάσει τη ρεβάνς της Βοιωτίας, όπως και ο Ζήσης Καραχάλιος, λόγω του τραυματισμού του στον τετρακέφαλο, από το ματς με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια και Σαλσέδο.