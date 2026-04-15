Την έντονη επιθυμία του να αγωνιστεί παρά τον τραυματισμό του εξέφρασε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ ο γκολκίπερ της Ράγιο, Αουγκούστο Μπατάγια.

Ο τερματοφύλακας της Ράγιο, Αουγκούστο Μπατάγια, σε δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς της ομάδας του με την ΑΕΚ (16/4, 22:00), τόνισε πως ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ωστόσο δε βλέπει την... ώρα να παίξει.

Ο 29χρονος Αργεντινός γκολκίπερ είχε τραυματιστεί ύστερα από σύγκρουση με τον Κοϊτά στην πρώτη αναμέτρηση και υπέστη κάκωση. Έκτοτε παραμένει εκτός δράσης και είναι ακόμη αμφίβολος για το αυριανό ματς.

Στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του και υπογράμμισε πως θα ξεκαθαρίσει αύριο το... τοπίο γύρω από τη συμμετοχή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα. Νιώθουμε χαρούμενοι και προνομιούχοι που βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι όπως κάνουμε μέχρι τώρα».

Για τον τραυματισμό του: «Το πρήξιμο από το χτύπημα έχει υποχωρήσει. Υπάρχει υγρό στο πόδι. Θα δούμε πώς θα είναι η αίσθηση. Ανυπομονώ να παίξω. Θα δούμε πώς θα είμαι σήμερα ώστε να πάρω τη σωστή απόφαση.

Είμαι χαρούμενος όχι μόνο για τον Φλο, αλλά και για τον Λουίζ Φελίπε και τον Μεντί. Είμαστε μια ομάδα που ταυτίζεται με την επίθεση, την πίεση… Ένα μέρος του οφέλους του να κρατάμε το μηδέν έρχεται από την ταυτότητά μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ποιοι είμαστε ως ομάδα», συνέχισε.

«Το ζήσαμε πολύ ήρεμα. Είμαστε από τους πιο έμπειρους, έχουμε περάσει πολλά και τα αντιμετωπίζουμε όλα με ψυχραιμία. Πρέπει να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και να διαχειριστούμε σωστά τον χρόνο μας. Έχουμε δείξει αυτοσυγκράτηση, ηρεμία, ανδρεία, θάρρος».

Για τους φίλους της Ράγιο που ταξίδεψαν: «Ευγνωμοσύνη, περηφάνια. Μας γεμίζει χαρά να βλέπουμε τον κόσμο μας να μας στηρίζει. Θα είναι πολύ σημαντικοί. Ελπίζουμε να τους δώσουμε έναν ακόμα λόγο να πανηγυρίσουν και να συνεχίσουν να ταξιδεύουν μαζί μας».