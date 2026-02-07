ΑΕΚ: «Προστατεύουμε την ομάδα, οδηγός η μαζική παρουσία μας στους προηγούμενους εκτός έδρας αγώνες»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της καλεί τους οπαδούς της που θα δώσουν μαζικό «παρών» στις Σέρρες να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά προστατεύοντας την ομάδα.

Δυναμικό «παρών» πρόκειται να δώσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στην αυριανή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες καθώς πάνω από 4.000 φίλοι της Ένωσης θα βρεθούν στις εξέδρες.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τονίζει πως άπαντες πρέπει να έχουν υποδειγματική συμπεριφορά προστατεύοντας την ομάδα με οδηγό τη μαζική και εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων της και στα προηγούμενα εκτός έδρας ματς τη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Στον αυριανό (8/2, 16.00) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας στις Σέρρες, με τον Πανσερραϊκό, έχουν παραχωρηθεί από τη γηπεδούχο ομάδα θύρες για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων μας.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα δώσουν το "παρών" στο γήπεδο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προϋποθέσεις από πλευράς μέτρων ασφαλείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τους εντός έδρας αγώνες μας. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν σε απόλυτο βαθμό και να προστατευθεί η ομάδα και το Σπίτι Μας, ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Όχι αντικείμενα, όχι καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες. Πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές ασφαλείας και τους υπεύθυνους του γηπέδου. Οδηγός θα πρέπει να είναι η μαζική και εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων μας σε προηγούμενους φετινούς εκτός έδρας αγώνες.

Ενισχύουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή μας, προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας».