Ο Τιάγκο Νους είδε δεύτερη κάρτα μετά την ισοπαλία του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό, όμως είχε το λόγο του.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον πρώτο ημιτελικό με το Λεβαδειακό, στο Ηράκλειο, καθώς δεν αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε μετά το 25' και οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1. Μετά το ματς ο Τιάγκο Νους αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες, σε μια κίνηση που εκτός από την απογοήτευση και τα νεύρα του Αργεντινούς είχε και... ποδοσφαιρική λογική.

Ο 25χρονος winger συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο 62ο λεπτό και συνεπώς θα ήταν τιμωρημένος για τη ρεβάνς της Βοιωτίας. Φυσικά αυτό είναι κάτι που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο βραχύσωμος εξτρέμ και συνεπως επιδίωξε την αποβολή του.

Από τη στιγμή που πήρε δεύτερη κίτρινη η πρώτη ακυρώνεται και ο Νους δεν θα αγωνιστεί στο ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με το Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο, όμως θα είναι κανονικά διαθέσιθμος για τη ρεβάνς της Βοιωτίας.

Θυμίζουμε πως ανάλογη κίνηση είχε κάνει ο Αργεντινός και κόντρα στην ΑΕΚ, για τον ίδιο λόγο. Φυσικά οι δυο κίτρινες κάρτες θα παραμείνουν και για τη ρεβάνς, οπότε ο Νους θα είναι στο όριο να χάσει τον τελικό, εφόσον ο Όμιλος προκριθεί.

Την τρέχουσα σεζόν ο ακραίος επιθετικός του ΟΦΗ έχει πέντε κίτρινες κάρτες στη Stoiximan Super League (στο όριο για νέα τιμωρία), δύο στο Κύπελλο, ενώ έχει από δυο αποβολές με δυο κίτρινες στις δυο διοργανώσεις, με τον... αστερίσκο πως αυτές του Κυπέλλου τις ήθελε για να «αναστείλει» την ποινή του.