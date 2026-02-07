Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις σε Super League και Stoiximan GBL.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο με ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και με μπάσκετ.

Η 20η αγωνιστική της Super League ξεκινά σήμερα (7/2) με τρία παιχνίδια. Στις 17:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Στη συνέχεια, Αστέρας Aktor και Βόλος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τρίπολη στις 18:00 (Nova Sports 2) και τέλος, στις 20:00 σειρά έχει το Κηφισιά - Ατρόμητος, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια για τη 18η στροφή της Stoiximan GBL. Στις 15:45 ο Κολοσσός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2), στις 16:00 ο Πανιώνιος φιλοξενεί τη Μύκονο (ΕΡΤ Sports 1), στις 18:00 ακολουθεί το ΑΕΚ - Μαρούσι (ΕΡΤ2) και τέλος, στις 18:15 η δράση ολοκληρώνεται με το Περιστέρι - Ηρακλής (EPT Sports 2).

Στην Αγγλία, σέντρα στην 25η αγωνιστική της Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται την Τότεναμ (14:30, Nova Sports Premier League), την Άρσεναλ να παίζει εντός έδρας με τη Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League) και τη Γουλβς να φιλοξενεί την Τσέλσι (17:00, Nova Sports 4)

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις