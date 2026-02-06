Πέρεθ: «Παναθηναϊκός στην Ελλάδα όπως Ρεάλ - Μπαρτσελόνα στην Ισπανία» 

Ο χαφ της Κηφισιάς, Ρουμπέν Πέρεθ, παραχώρησε συνέντευξη στην ΑS και στάθηκε στο τι έχει βιώσει στην Ελλάδα αλλά και στον Παναθηναϊκό.

Ο Ρούμπεν Πέρεθ - παίκτης της Κηφισιάς και άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού - μιλώντας στην AS επισήμανε για:

Την παρουσία του στην Ελλάδα: Πολλοί το γνωρίζουν ήδη. Αυτός είναι ο πέμπτος μου χρόνος στην Ελλάδα. Έμεινα τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό και αυτός είναι ο πέμπτος, γιατί άλλαξα ομάδα και αγωνίζομαι στην Κηφισιά, που είναι επίσης ομάδα της Αθήνας.

Την Κηφισιά: Για να την καταλάβεις καλύτερα εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λεγανές που γνώρισα όταν υπέγραψα εκεί. Είναι ένας οικογενειακός σύλλογος, μια ομάδα που ανέβηκε φέτος κατηγορία. Είχε παίξει και πριν από δύο χρόνια στην Α' Εθνική. Ο σύλλογος αποτελείται από πολύ λίγα άτομα. Είναι ένα πολύ κοντινό περιβάλλον, όπου έχεις άμεση επαφή με τον πρόεδρο όποτε θέλεις. Ο τεχνικός διευθυντής είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις, όπως έκανε τότε ο Τσέμα Ίντιας. Γενικά, μου θυμίζει πολύ τη Λεγανές λόγω της οικειότητας και του οικογενειακού χαρακτήρα.

Στο τέλος της ημέρας, θέλεις δεν θέλεις, έρχεσαι από μια μεγάλη ομάδα και από πολλά χρόνια στη La Liga, που για τους Έλληνες είναι πολύ σημαντικό. Δεν με αντιμετωπίζουν σαν σταρ, αλλά καταλαβαίνω τη σημασία που έχουν οι Ισπανοί παίκτες και, ειδικά, όταν προέρχεσαι από έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Κάτι ξέρουν για σένα, δεν το αρνούμαι.

Το εάν τον αναγνωρίζουν και τον σταματούν στον δρόμο: Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός είναι όπως στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα ή η Ατλέτικο. Ο κόσμος σε γνωρίζει.

Την σχέση των Ελλήνων με το ποδόσφαιρο και την... τρέλα τους: Ναι, ναι… και μάλιστα τώρα είναι κάπως πιο ήρεμα. Τα προηγούμενα χρόνια, με τις φωτοβολίδες και όλα αυτά, υπήρχαν τιμωρίες και έκλειναν τμήματα του γηπέδου, και έτσι κάπως κατάφεραν να ηρεμήσει η κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες το ζουν πάρα πολύ. Εγώ, ως παίκτης, απόλαυσα απίστευτα τα χρόνια μου στον Παναθηναϊκό, με αγώνες με φοβερή ατμόσφαιρα.

Τα ελληνικά ντέρμπι και την πίεση που υπάρχει: Και τι ντέρμπι! Δεν μπορείς να το φανταστείς. Ο κόσμος το ζει, το νιώθει. Υπήρξαν φορές που ο αγώνας σταματούσε για 10-12 λεπτά γιατί δεν φαινόταν απολύτως τίποτα από τις φωτοβολίδες. Δεν είναι το πιο σωστό, γιατί είναι επικίνδυνο, αλλά ως ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακό.

Ναι, η πίεση έχει και την καλή και την κακή πλευρά. Σε μια μεγάλη ομάδα όλα βιώνονται πολύ έντονα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, ζεις πολύ καλά. Όταν πάνε άσχημα, πρέπει να ξέρεις να ζεις με αυτή την πίεση. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός.

Το ότι δεν γύρισε στην Ισπανία: Όταν ήρθε η πρόταση του Παναθηναϊκού, υπέγραψα για δύο χρόνια με αρκετή αβεβαιότητα για το τι θα συναντήσω. Είχα τον Χουάνκαρ, που ήμασταν συμπαίκτες στη Μπέτις και στη Γρανάδα, και μου έλεγε να μην το σκεφτώ, ότι θα μου άρεσε πολύ και ότι η ποιότητα ζωής για την οικογένεια είναι πολύ καλή. Και έτσι έγινε. Όταν ήρθα, κατάλαβα ότι πήγαινα σε μια μεγάλη ομάδα, την καλύτερη της Ελλάδας, και το απόλαυσα πάρα πολύ”

Το τι θα κάνει με την ολοκλήρωση του συμβόλαιό του με την Κηφισιά: Νιώθω δυνατός και θέλω να συνεχίσω να παίζω. Πρώτα απ' όλα θέλω να τελειώσει καλά η σεζόν. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, τώρα έχουμε πέσει λίγο και μας δυσκολεύει να κερδίσουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν μπορώ, θα ήθελα να συνεχίσω έναν ή δύο ακόμη χρόνια.