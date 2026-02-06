Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Παίκτης του Ατρομήτου είναι με κάθε επισημότητα ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Οι Περιστεριώτες κινήθηκαν για την αντικατάσταση του τραυματία Αλεξέι Κοσέλεφ και κατέληξαν στον δανεισμό του διεθνή Γεωργιανού τερματοφύλακα, από τον ΠΑΟΚ.

O ύψους 1,96 μ.πορτιέρε αγωνίζεται στην Ελλάδα από το 2024, όταν τον απέκτησε ο Πανσερραϊκός και το καλοκαίρι μετακόμισε στους Θεσσαλονικείς. Στο πρώτο μισό της σεζόν έκανε μια εμφάνιση στη βαριά ήττα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου σε ματς Κυπέλλου με το Λεβαδειακό (4-1) και έκτοτε «έπεσε» τέταρτος στην ιεραρχία του «άσου» πίσω από Τσιφτσή, Παβλένκα και Μοναστηρλή.

H ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι (29/4/1999) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και είναι διεθνής (2 συμμετοχές) με την εθνική Γεωργίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ντιναμό Τιφλίδας και το 2016 αποκτήθηκε από την Γιαγκελόνια της Πολωνίας.

Τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στη Ποντλάσιε, έχοντας 16 συμμετοχές και την επόμενη σεζόν μετακόμισε στη Ντίλα Γκόρι της πατρίδας του κρατώντας ανέπαφη την εστία του 15 φορές σε 35 αναμετρήσεις.

Χάρη στις εμφανίσεις του το 2019, μετακόμισε στην Ισπανία και τη δεύτερη ομάδα της Γρανάδα και Επέστρεψε στη Ντίλα Γκόρι τη διετία 2020-21, όπου πραγματοποίησε 54 εμφανίσεις, με 19 clean sheets.

Το 2022 αποκτήθηκε από την Καραμπάγκ στην οποία αγωνίστηκε για τρεις σεζόν και κατέγραψε συνολικά 44 συμμετοχές, αγωνιζόμενος και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παράλληλα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Τον Ιανουάριο του 2024, μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, στον οποίο κατέγραψε 33 συμμετοχές.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που επέλεξε και πήρε τον αριθμό «25» πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr».

«Να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο όσο πιο ψηλά γίνεται»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο και ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία. Είμαι δύο χρόνια στην Ελλάδα και ξέρω ότι ο Ατρόμητος είναι από τις πιο ιστορικές και δυνατές στο πρωτάθλημα.

Ξέρω ότι ο σύλλογος έχει εξαιρετικούς ανθρώπους με γνώση του ποδοσφαίρου και έχουν δημιουργήσει ένα τρομερό προπονητικό κέντρο που έχει ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής.

Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο όσο πιο ψηλά γίνεται».

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στον Ατρόμητο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26».