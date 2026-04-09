Ο Ατρόμητος εξέφρασε τα παράπονά του για καταφανέστατο πέναλτι που δεν δόθηκε στη φάση του Μίχορλ στο 59ο λεπτό.

Ο Ατρόμητος έμεινε στο 0-0 στην έδρα του απέναντι στην Κηφισιά το βράδυ της Τετάρτης (08/04) για την 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague, παρ' ότι αγωνίστηκε και με παίκτη παραπάνω από το 85ο λεπτό κι έπειτα λόγω της αποβολής του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι Περιστεριώτες έχουν έντονα παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Θανάση Τζήλο και τον Σπύρο Ζαμπαλά, που ήταν στη θέση του VAR, αφού στο 59ο λεπτό αρνήθηκαν αμφότεροι ένα καθαρό πέναλτι για το «αστέρι».

Στη φάση αυτή, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω, ο Μίχορλ κοντρολάρει τη μπάλα με το δεξί, σουτάρει με το αριστερό και στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς του δέχεται ένα τάκλιν από τον Ρουκουνάκη, που τον γκρεμίζει, όμως τόσο ο ρέφερι της αναμέτρησης, όσο και ο VAR δεν έδειξαν τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονα παράπονα από την πλευρά του Ατρομήτου.