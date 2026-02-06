Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Υπάρχουν προτάσεις από Τουρκία για Τζολάκη»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στα τουρκικά δημοσιεύματα που συνδέουν τον Τζολάκη με την Μπεσίκτας και την απάντηση του Ολυμπιακού.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στους Galacticos by Interwetten όλα όσα ακούγονται για το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Τουρκία για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τηn γειτονική μας χώρα, η πρόταση της Μπεσίκτας ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δεχθεί από το περασμένο καλοκαίρι προσφορές από την Τουρκία για τον Έλληνα γκολκίπερ, τις οποίες απορρίπτουν.