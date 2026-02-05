Ο Ερνάνι Γκόμες είναι ο μόνος που έχει μείνει στην ομάδα του Ολυμπιακού από το επιτελείο του Πέδρο Μαρτίνς πλην όμως το ενδιαφέρον σχετίζεται με το βίντεο που ανέβασε.

Ο 40χρονος Ερνάνι Γκόμες είναι διατροφολόγος στον Ολυμπιακό από το 2019 και πολύ αγαπητός στους παίκτες. Όντας ο μόνος που έμεινε από το επιτελείο του άλλοτε τεχνικoύ του συλλόγου, Πέδρο Μαρτίνς, βοηθάει σε σημαντικότατους τομείς στους παίκτες των Πειραιωτών με βασικό αντικείμενο βέβαια τη διατροφή τους σε σχέση με τις προπονήσεις τους, τους αγώνες και το πρόγραμμά τους.

Ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να βάζει τα χέρια του πάνω σε θερμοφόρα (που είχε από κάτω της πετσέτα) στην διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης σαν να κάνει μαλάξεις. Εξήγησε ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την θερμορύθμιση βοηθά στη διατήρηση της επιδεξιότητας (τα κρύα χέρια / πόδια χάνουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και είναι μετά επώδυνο όταν αγγίζει ο παίκτης την μπάλα), παρέχοντας παράλληλα θερμική άνεση και μειώνοντας το όποιο στρες του παίκτη, βοηθώντας παράλληλα στην αντιληπτική του ικανότητα και στην προσπάθειά του.

Η θερμορύθμιση είναι η ζωτική ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τη βασική εσωτερική του θερμοκρασία σταθερή (περίπου 36,5°C - 37,5°C για τον άνθρωπο), παρά τις διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο υποθάλαμος στον εγκέφαλο δρα ως θερμοστάτης, ενεργοποιώντας μηχανισμούς όπως εφίδρωση (για ψύξη) και αγγειοδιαστολή / συστολή ή ρίγος (για παραγωγή θερμότητας). Τονίζεται δε ότι κάτω από το βίντεο υπήρξαν αποθεωτικά σχόλια παικτών των Ερυθρόλευκων, όπως του Ποντένσε ενώ ο Τζολάκης έβαλε... καρδούλα!