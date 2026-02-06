Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δεν θα επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στις Σέρρες.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (8/2, 16:00), με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Ένωσης στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, ωστόσο οι φίλαθλοι των Κιτρινόμαυρων θα μπορέσουν να εισέλθουν στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερρών μεμονωμένα, μιας και έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για να δουν το ματς της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΑΕΚ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της 20ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964 – Π.Α.Ε. ΑΕΚ, o οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διάθεση των εισιτηρίων στις Σέρρες

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (16:00) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς».

Η ομάδα των Σερρών θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους μας στις θύρες 1 και 7 και η αξία του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από ΕΔΩ. Προκειμένου να σας επιτρέψει το σύστημα να επιλέξετε τις θύρες των φιλοξενούμενων και να προχωρήσετε στην αγορά του εισιτηρίου σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό «3434» στο σχετικό πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.