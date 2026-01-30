Την υποστήριξη των οπαδών της θα έχει στο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό η ΑΕΚ.

Δύο θύρες ανοίγουν για τον κόσμο της ΑΕΚ στις Σέρρες. Η Ένωση θα έχει δυναμική υποστήριξη των οπαδών της στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (8/2), με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν ότι τα εισιτήρια είναι ήδη σε κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (16:00) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς».

Η ομάδα των Σερρών θα φιλοξενήσει τους φιλάθλους μας στις θύρες 1 και 7 και η αξία του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από ΕΔΩ. Προκειμένου να σας επιτρέψει το σύστημα να επιλέξετε τις θύρες των φιλοξενούμενων και να προχωρήσετε στην αγορά του εισιτηρίου σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό «3434» στο σχετικό πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.