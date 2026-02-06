Ο Μάριος Ηλιόπουλος έφτασε λίγο πριν τις 9:30 στα γραφεία της Super League για την απολογία του στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όργανο.

Στα γραφεία της Super League έφτασε ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος λίγο πριν τις 9:30, για την απολογία του στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όργανο.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κλήθηκαν για όσα ακολούθησαν στο... τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Mαζί με τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΚ είναι οι νομικοί εκπρόσωποι του κλαμπ Αλέξης Αλεξίου και Χάρης Γρηγορίου, αλλά και ο Υπέυθυνος Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης.

Θυμίζουμε πως η Ένωση την Πέμπτη (5/2) πήρε αναβολή στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε στην δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στον Μάριο Ηλιόπουλο και στην ΠΑΕ ΑΕΚ για «δυσμενείς δηλώσεις» του ιδιοκτήτη του κλαμπ.

H κλήση της Λίγκας

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ».