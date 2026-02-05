ΑΕΚ: Ζήτησε και πήρε αναβολή για την υπόθεση της δίωξης του Ηλιόπουλου
Η ΑΕΚ αιτήθηκε - πριν την προγραμματισμένη εκδίκαση της Πέμπτης - και πήρε αναβολή για την ερχόμενη Τετάρτη (11/2). Η εκδίκαση αυτή αφορούσε στην δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα προς την ΠΑΕ και τον Ηλιόπουλο για τα όσα είχε δηλώσει μετά το 1-1 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΠΟ, η δίωξη ασκήθηκε τόσο στον πρόεδρο της Ένωσης όσο και στην ίδια την ΠΑΕ με την αιτιολογία: «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ την 1η-2-2026, μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της Superleague 1».
Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague 1 έχει καλέσει τον πρόεδρο της ΑΕΚ σε απολογία, με την ανακοίνωση να αναφέρει: «Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 06-02-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:
1/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 1/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 1/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/259671 από 3/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3, 4, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’ ε’, 5 παρ. 1, του Π.Κ. της ΕΠΟ».
