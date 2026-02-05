Ο Ζοάο Ρέγκο, ο οποίος εξετάστηκε από τον ΠΑΟΚ θα παραμείνει στη Μπενφίκα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει τον Ζοάο Ρέγκο, αλλά ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, διεθνής με την ελπίδων της Πορτογαλίας, θα παραμείνει στη Μπενφίκα.

Ο δεξιοπόδαρος Ρέγκο, ο οποίος γεννήθηκε στις 20/6/05, απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να έχει μία επιπλέον λύση στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Η Μπενφίκα, όμως, δεν έβαλε ρήτρα, ενώ θα υπήρχε και πρόβλημα με τη λίστα. Με Σάντσες, Γερεμέγεφ και Ζαφείρη δεν θα μπορούσε να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα.

Να σημειωθεί ότι ο Ρέγκο έχει συμβόλαιο με τη Μπενφίκα έως το 2028 και ήδη οι «Αετοί» επιθυμούν να το επεκτείνουν, διότι τον πιστεύουν πολύ. Τα πορτογαλικά ΜΜΕ, μάλιστα, ανέφεραν τον περασμένο Αύγουστο ότι η Μπενφίκα θέλει να τον «δέσει» με ρήτρα 100 εκατ. ευρώ!

Αναλυτικά όσα αναφέρει η A' Bola για την υπόθεση του Ρέγκο και τον ΠΑΟΚ: «Η ελληνική προοπτική χάνει έδαφος. Το μέλλον του μέσου δεν είναι ακόμη απολύτως ξεκάθαρο, αλλά θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τους «αετούς».

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε τις τελευταίες ώρες να εξασφαλίσει την απόκτηση του Ζοάο Ρέγκο με τη μορφή δανεισμού, όμως, όπως επιβεβαίωσε η A BOLA, η συμφωνία δύσκολα θα προχωρήσει. Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή, γεγονός που καθιστά την υπόθεση πρακτικά ανέφικτη, παρότι θεωρούνταν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τον 20χρονο μέσο να συνεχίσει την εξέλιξή του.

Στη Μπενφίκα υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Ζοάο Ρέγκο θα ωφελούνταν από έναν δανεισμό που θα του επέτρεπε να αγωνίζεται πιο συστηματικά. Τη φετινή σεζόν, ο διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας U21 έχει καταγράψει 14 συμμετοχές, αλλά μόλις δύο ως βασικός και συνολικά 182 λεπτά συμμετοχής, έχοντας σημειώσει ένα γκολ.

Παρότι η μετακίνηση στον ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί, παραμένει πιθανή μια αποχώρηση προς άλλη χώρα όπου η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή. Προς το παρόν, η Μπενφίκα και ο Ζοάο Ρέγκο επικεντρώνονται στην ανανέωση του συμβολαίου, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίησή της».