Ολυμπιακός για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο»

Θλίψη σε όλο το ποδόσφαιρο έχει σκορπίσει ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών έπειτα από νοσηλεία λίγων ημερών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έβγαλε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, αναφέροντας τα εξής:

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»