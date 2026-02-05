ΣΦ ΠΑΟΚ: Το «αντίο» στα επτά αετόπουλα και η έκκληση για σεβασμό

Οι Σύνδεσμοι Φίλων του ΠΑΟΚ από Νεάπολη, Κατερίνη, Επτάλοφο και Αλεξάνδρεια έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά.

Οι ΣΦ ΠΑΟΚ Νεάπολης, Κατερίνης, Επταλόφου και Αλεξάνδρειας, μέσω του 1926.gr, είπαν το δικό τους «αντίο» στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου, με κοινή τους δημοσίευση, ευχαρίστησαν όσους στάθηκαν στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους οπαδούς της Πολιτεχνίκα Τιμισοάρα και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη στήριξη προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση για σεβασμό στις οικογένειες που θρηνούν, αφήνοντας αιχμές για όσους μετέτρεψαν την τραγωδία σε «τηλεοπτικό σόου».

Η ανακοίνωση των ΣΦ ΠΑΟΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες μετά το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε εφτά αδέρφια μας. Η θλίψη και ο πόνος είναι κάτι που θα κουβαλάμε για το υπόλοιπο της ζωής μας όπως και η μνήμη αυτών των αδικοχαμένων ψυχών.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς της Πολιτεκνικα Τιμισοάρα που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα μας και στήριξαν με κάθε τρόπο την οικογένεια μας. Η παρουσία τους ήταν συγκινητική και είναι κάτι που δε θα ξεχάσουμε ποτέ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στις οικογένειες και βοήθησε με όποιον τρόπο μπορούσε στη διαχείριση αυτής της τραγωδίας. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους υπόλοιπους φορείς του ΠΑΟΚ, όλους τους συνοπαδούς μας και τους οπαδούς όλων των ομάδων αλλά και όλο τον απλό κόσμο που στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι ακόμα που δε θα ξεχάσουμε επίσης ποτέ. Είναι αυτοί που θεώρησαν ότι αυτή η τραγωδία ήταν ένα τηλεοπτικό σόου που αποσκοπούσε σε νούμερα τηλεθέασης. Είναι αυτοί που δε σεβάστηκαν την κατάσταση που βίωναν οι οικογένειες των θυμάτων. Είναι αυτοί που έγραφαν ανυπόστατες θεωρίες κρυμμένοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο ή πίσω από ένα μικρόφωνο εκμεταλευόμενοι τον πόνο και την ψυχική οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Δε θέλουμε να επεκταθούμε άλλο, ζητάμε το αυτονόητο, σεβασμό στις οικογένειες που θρηνούν.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

ΝΕΑΠΟΛΗ · ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ · ΚΑΤΕΡΙΝΗ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»