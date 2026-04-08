Μιρτσέα Λουτσέσκου: Η ιστορική στιγμή που ο Ραζβάν κέρδισε τον πατέρα του
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του, καθώς βιώνει την απώλεια του πατέρα του και θρυλικού προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πέραν της συγγενικής σχέσης που τους ένωνε, ο δεύτερος υπήρξε ένας μεγάλος δάσκαλος για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, με τον οποίο μάλιστα τέθηκε αντιμέτωπος μόλις μια φορά στην καριέρα του.
Στις 24 Νοεμβρίου 2005, ο Μιρτσέα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιξαν για πρώτη και τελευταία φορά αντίπαλοι ως προπονητές. Στο πλαίσιο των ομίλων του Κυπέλλου UEFA, η Ραπίντ Βουκουρεστίου του γιου Λουτσέσκου φιλοξενήθηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ του πατέρα. Οι Ρουμάνοι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη (1-0), ένα αποτέλεσμα που αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα του νεαρού τότε Ραζβάν.
Ωστόσο, αυτό που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη όσων είδαν το ματς δεν ήταν η νίκη αυτή καθαυτή, αλλά τα όσα εκτυλίχθηκαν ύστερα στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ραζβάν, φανερά συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, δέχθηκε ένα φιλί από τον πατέρα του, ο οποίος επέλεξε να συγχαρεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί του για την επιτυχία του στο μεταξύ τους παιχνίδι.
Δείτε το βίντεο
Lucescu ile oğlu Razvan Lucescu, kariyerleri boyunca ilk ve son kez 2005 yılında Shakhtar ile Rapid Bükreş’in karşılaştığı maçta rakip oldular.— Aykırı (@aykiri) April 8, 2026
Razvan, babasını deplasmanda 1-0 yenmişti.
Maçın ardından Lucescu oğlunu öpüyor ve Razvan ağlıyor. pic.twitter.com/jSpyyJc8rK
