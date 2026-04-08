Η συγκινητική στιγμή που ο Μιρτσέα Λουτσέσκου φίλησε τον γιο του, Ραζβάν, μετά το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν αντίπαλοι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου διανύει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του, καθώς βιώνει την απώλεια του πατέρα του και θρυλικού προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πέραν της συγγενικής σχέσης που τους ένωνε, ο δεύτερος υπήρξε ένας μεγάλος δάσκαλος για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, με τον οποίο μάλιστα τέθηκε αντιμέτωπος μόλις μια φορά στην καριέρα του.

Στις 24 Νοεμβρίου 2005, ο Μιρτσέα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιξαν για πρώτη και τελευταία φορά αντίπαλοι ως προπονητές. Στο πλαίσιο των ομίλων του Κυπέλλου UEFA, η Ραπίντ Βουκουρεστίου του γιου Λουτσέσκου φιλοξενήθηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ του πατέρα. Οι Ρουμάνοι κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη (1-0), ένα αποτέλεσμα που αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα του νεαρού τότε Ραζβάν.

Ωστόσο, αυτό που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη όσων είδαν το ματς δεν ήταν η νίκη αυτή καθαυτή, αλλά τα όσα εκτυλίχθηκαν ύστερα στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ραζβάν, φανερά συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, δέχθηκε ένα φιλί από τον πατέρα του, ο οποίος επέλεξε να συγχαρεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί του για την επιτυχία του στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο