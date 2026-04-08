Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέβασε μία κοινή φωτογραφία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον σπουδαίο προπονητή.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας κορυφαίος προπονητής αλλά και ποδοσφαιριστής, γράφοντας ιστορία στο άθλημα και βυθίζοντας άπαντες στο πένθος με τον θάνατο του σε ηλικία 80 ετών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέβασε story με μία κοινή τους φωτογραφία όπου έστειλε το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα προς τον πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν.

Οι δύο τους είχαν τεθεί αντιμέτωποι τέσσερις φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο φορές το 2003/04 για τον τρίτο γύρο του UEFA Cup, όταν ο Ισπανός ήταν στη Βαλένθια και ο Ρουμάνος στη Μπεσίκτας και το 2015/16 για τους ομίλους του Champions League όταν ο πρώτος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο δεύτερος στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σε όλα τα ματς, νικητής ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού.