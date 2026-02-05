«Παναθηναϊκός και Ντινάμο Ζάγκρεμπ μονομαχούν για Γιάγκουσιτς»

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Κροατία, ο Παναθηναϊκός έχει μπει... σφήνα στις διαπραγματεύσεις της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την Σλάβεν Μπέλουπο για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο Παναθηναϊκός, όπως έχετε ενημερωθεί από το Gazzetta στις 21/1 , είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από την Σλάβεν Μπέλουπο, του νεαρού Κροάτη δημιουργικού μέσου που κάνει μια εξαιρετική σεζόν.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του διεθνούς άσου αλλά όπως αναφέρουν τα κροατικά media, ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση και προσπαθεί να κάνει δικό του τον παίκτη.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής και οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν υπάρχει κάπνος και φωτιά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Γιάγκουσιτς αρέσει πολύ στο Τριφύλλι.

''Η μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι προς το παρόν ακυρωμένη, καθώς η Ντιναμό δεν είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Σλάβεν Μπελούπο.

Η Σλάβεν Μπελούπο θέλει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ ως πάγιο ποσό και ρήτρα πώλησης 30%. Μένει να δούμε αν η Ντιναμό θα προσπαθήσει ξανά πριν κλείσει το παράθυρο'' αναφέρει ένα από τα σχετικά δημοσιεύματα.