Ο Γιώργος Σακελλαρίου στο blog του εξηγεί ότι ένας είναι ο ποδοσφαιρικός δρόμος που οφείλει ν' ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός ως μέγεθος είναι δυνατόν ν' αντιγράφει τον ανταγωνισμό; Όχι φυσικά.

Μόνο που ο ανταγωνισμός του δείχνει, με τα δικά του λάθη κι αυτός, ποιος είναι ο δρόμος με την ποδοσφαιρική λογική και το τριφύλλι αρνείται να τον ακολουθήσει. Να μην κάνει ό,τι και οι αντίπαλοί του στον ίδιο βαθμό, αλλά να πράξει αυτό που θέλει το ποδόσφαιρο. Μία μεγάλη ομάδα να έχει τη δική της ταυτότητα.

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια το είχε με τον Πέδρο Μαρτίνς, το έχει και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο διάστημα ανάμεσα στους δύο το έχασε και το ξαναβρήκε. Ο ΠΑΟΚ είχε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, είχε τον Αμπέλ Φερέιρα που εδώ μπορεί να μην έβαλε τη σφραγίδα του, αλλά το έργο του το βλέπουμε στη Βραζιλία κι έχει πέμπτο χρόνο πάλι τον Λουτσέσκου. Με τα πάνω και τα κάτω του. Έναν προπονητή που λίγο έλειψε να φύγει πριν 9 μήνες και τώρα παρουσιάζει μία κανονική κι ελκυστική ομάδα. Η ΑΕΚ είχε τον Ματίας Αλμέιδα και τώρα προσπαθεί να κάνει το ίδιο με τον Μάρκο Νίκολιτς. Με αυτούς τους προπονητές και οι τρεις είχαν κι έχουν μία ξεκάθαρη ταυτότητα.

Ο Παναθηναϊκός το είχε πετύχει αυτό μόνο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλώς για μερικούς, κακώς για πολλούς άλλους έφυγε. Δεν χρειάζεται να συνεχιστεί η συζήτηση για τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Έκτοτε, ήρθε ένας καταξιωμένος τεχνικός, αλλά «συνταξιούχος» ουσιαστικά, ο Τερίμ. Ένας φιλόδοξος ο Ντιέγκο Αλόνσο, ένας έμπειρος και ψημένος στον πρωταθλητισμό, ο Ρουί Βιτόρια, ανέλαβε για λίγο ο Χρήστος Κόντης και τώρα υπάρχει ο πολύπειρος Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής που εργάστηκε σε κορυφαίους συλλόγους, που πήρε τίτλους, που έχει ένα απίστευτο βιογραφικό. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος τον ερχόμενο Απρίλιο θα κλείσει τα 66 του χρόνια, στους 3,5 μήνες περίπου, που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο.

Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Νιώθει και ο ίδιος χαμένος, μπερδεμένος στα λάθη που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται, αφού η ομάδα έχει αρκετά κενά, παρά τα χρήματα που δίνει ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος.

Ο Παναθηναϊκός σ' αυτή την περίοδο προσπαθεί να βάλει στον οργανισμό του ορισμένα υγιή κύτταρα. Τεττέη, Αντίνο, Παντελίδης, Κοντούρης. Πήρε και τους πιο έμπειρους Σισοκό, Τσάβες, Ερνάντεθ. Με 7 μεταγραφές συν τις 11 που έγιναν το καλοκαίρι, σύνολο 18! Είναι πλήρης; Όχι. Πρόβλημα λοιπόν. Τεράστιο για ν' αποκτήσει ταυτότητα μία ομάδα.

Μία ακόμα πραγματικότητα είναι η εξής. Αρχές Αυγούστου που μία ομάδα έχει χτιστεί σε ένα ποσοστό 80% κι αναζητεί 2-3 ακόμα προσθήκες για να είναι ισχυρή, ο Παναθηναϊκός έχασε Ιωαννίδη, Μαξίμοβιτς, Βαγιαννίδη. Πήρε πολύ καλά χρήματα. Μπορούσε να κάνει διαφορετικά; Λογικά όχι. Ν' αρνηθεί δεύτερη σεζόν πώληση του Ιωαννίδη με ποσό άνω των 25 εκατ. ευρώ; Κανείς σύλλογος δεν θα το έκανε.

Αυτό που μπορεί, όμως, να κάνει είναι να παρουσιαστεί προετοιμασμένος για να καλύψει τις απώλειες, επενδύοντας σωστά τα χρήματα που πήρε. Ο Ρενάτο Σάντσες στα χαφ δεν είναι Ουναϊ. Τον Ντέσερς δεν τον είδαμε σε 4-5 ματς σερί και ο Καλάμπρια με το συμβόλαιο που έχει, ασφαλώς θα περίμενες τη διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός πληρώνει τα λάθη του τοις μετρητοίς. Αυτό είναι επίσης μία πραγματικότητα. Τον Αύγουστο προς το τέλος των μεταγραφών πίστευαν όλοι το εξής. Εξτρέμ Τετέ, Πελίστρι, τερματοφύλακας Ντραγκόφσκι, χαφ Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, φορ ο Ντέσερς. Οι δύο δεν υπάρχουν πλέον στο ρόστερ. Ο Τετέ πουλήθηκε. Ο Ντραγκόφσκι έπαψε να είναι ουσιαστικά μέλος της ομάδας με την έλευση του Μπενίτεθ κι αφού έδωσε κι αυτός δικαιώματα.

Ο Ντέσερς είχε έναν σημαντικό τραυματισμό κι όταν συνήλθε, υπέστη έναν ακόμα πιο σοβαρό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Πελίστρι είναι περισσότερο στο φυσιοθεραπευτήριο. Ο Τσιριβέγια υπέστη θλάση σε περίοδο που έπεσαν μαζεμένα ματς και στο Κύπελλο η απουσία του ήταν σημαντική. Με αποκορύφωμα να δούμε τον Κάτρη στη θέση του. Ο Τουμπά ταλαιπωρείται από ίωση. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Μλαντένοβιτς είναι ξένο σώμα, ο Σφιντέρσκι ψάχνεται να φύγει και το ίδιο θα ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν... Με τόσα λάθη στις επιλογές, τόσες ατυχίες σε τραυματισμούς, με αρκετούς παίκτες να μην νιώθουν σημαντικοί και έναν προπονητή μπερδεμένο, πως να παρουσιάσει μία κανονική ομάδα ο Παναθηναϊκός; Όλα στραβά κι ανάποδα. Λες και είναι κάρμα. Τιμωρία για όλες τις αστοχίες.

Το είχαμε τονίσει πολύ καιρό πριν κι έκτοτε το έχουν αντιληφθεί όλοι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτίσει, αλλά με όσα γίνονται κινδυνεύει να γκρεμίσει και τη νέα σεζόν. Ο Μπενίτεθ δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο και τώρα έχει τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό στο Φάληρο και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη ρεβάνς του Κυπέλλου. Με ήττα στο πρώτο ματς κι αποκλεισμό, πόσο σίγουροι είναι όλοι για την παραμονή του Μπενίτεθ; Αν ο Παναθηναϊκός μείνει εκτός κυπέλλου καίει το μεγαλύτερο «κανονάκι» του για τίτλο φέτος και την έξοδο στην Ευρώπη με το καλό εισιτήριο των playoffs του Europa League. Καίει κι έναν μήνα πιο ήρεμης προετοιμασίας, έναν μήνα πιο άνετου σχεδιασμού.

Tο μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι λάθος να φύγει τώρα και ο Μπενίτεθ. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη τώρα, αλλά από την ερχόμενη Τετάρτη ποιος ξέρει; Ο Μπενίτεθ ξεκίνησε ένα πλάνο με νέα πρόσωπα και στην ΠΑΕ. Κοτσόλης, Κορόνα, Μπαλντίνι. Θα είναι τραγικό να φύγει τώρα ο Ισπανός. Δηλαδή τι θα προσφέρει σε 2-3 μήνες ένας νέος τεχνικός;. Με αποκλεισμό, όμως, από το Κύπελλο κι εκτός τετράδας, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Conference League, να παίξει τρεις προκριματικούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με έναν καταξιωμένο προπονητή που δεν έχει νιώσει αυτή την πίεση των προκριματικών, όπου ένας αποκλεισμός σε αφήνει εκτός Ευρώπης ή θα πάει σε άλλο πλάνο; Μένει ο Μπενίτεθ τον Μάιο; Να μείνει ακόμα κι αν έρθει αποκλεισμός στην Ευρώπη τον Αύγουστο. Αρκεί και ο ίδιος να το θέλει με την ψυχή του. Να πιστεύει ότι υπάρχει προοπτική να φτάσει στην κορυφή η ομάδα. Τότε να μείνει στον πράσινο πάγκο μέχρι να λήξει το συμβόλαιο και να παρουσιάσει μία ομάδα με ταυτότητα που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο.

Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια φανέλα και μπορεί να κάνει την ανατροπή στην Τούμπα. Να πάει τελικό και να πάρει το Κύπελλο. Το τραγικό θα είναι να το χάσει, όταν θα παίζεται εκτός από τον τίτλο ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Κι ας μην παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο η ομάδα μέχρι τον Μάιο. Ακόμα και με ευχάριστη κατάληξη σε μία χρονιά, όπου όλα είναι αρνητικά, πάλι η απόφαση θα πρέπει να είναι ποδοσφαιρική. Μένει ο Μπενίτεθ. Να ολοκληρώσει και τη νέα σεζόν.

Το να μείνει γιατί πήρε το Κύπελλο ή τελικά μπήκε τετράδα και θα είναι στα προκριματικά του Europa League, αν δεν πάρουν Λεβαδειακός ή ΟΦΗ το Κύπελλο, χωρίς να πιστεύει η διοίκηση ότι μπορεί κάτι περισσότερο, θα είναι λάθος. Οπως με τον Βιτόρια. Ή τον κρατάς, αφού πήρε τη δεύτερη θέση και πήγε προκριματικά Champions League κι όπου βγει, ή παίρνεις την απόφαση τέλος της σεζόν. Αν αλλάζεις Οκτώβριο και Νοέμβριο προπονητές, η αρρώστια δεν θα γιατρεύεται.

Δεν μένει τον Μάιο ο Μπενίτεθ; Άλλος προπονητής, που ν' αντέχει την πίεση και να μείνει κι αυτός μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του.

Να ξέρει πλέον η ομάδα τι θέλει να παίξει και με ποιους. Όταν δείχνεις επιμονή και πίστη σ' ένα πλάνο, λογικά θα ανταμειφθείς. Με τίτλους ή έστω καλό ποδόσφαιρο για να έχεις την αναγνώριση του κόσμου σου ότι προσπαθείς. Όπως κάνει ο ανταγωνισμός. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι τέλειοι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Αλλά οι προπονητές τους βαδίζουν σε έναν δρόμο.

ΥΓ.: Έρχεται ένας προπονητής, φέρνει τους δικούς του. Τον διώχνεις, φέρνει ο άλλος τους δικούς του. Κάπως έτσι μαζεύονται ξανά τα χρέη...